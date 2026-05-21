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NBA／批評透納「背刺」公鹿行為 貝佛利：怎麼不先看看自己

記者劉肇育／即時報導
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透納。(美聯社)
透納。(美聯社)

公鹿隊中鋒透納（Myles Turner）日前在錄製節目時公開批評前總教練瑞佛斯（Doc Rivers）執教期間球隊紀律極度鬆散，以及當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）經常遲到但不會受罰的狀況，今天曾效力過公鹿的貝佛利（Patrick Beverley）則出面反擊，並批評透納的爆料行為。

本賽季季前加盟公鹿的透納，轉戰新東家的第一個賽季不僅無法幫助球隊挺進季後賽，還在季後公開批評前任教練瑞佛斯和可能離隊的當家球星安戴托昆波，直言自己所看到的公鹿球隊文化是他生涯遇過最混亂的一段經歷。

不過對於透納將球隊內部事物搬上檯面並公開批評，前公鹿後衛貝佛利也在今天抨擊透納的「背刺」行為，「我就直說了，他就是那個告密者。我和安戴托昆波曾一起打球，他從來沒有遲到過，我也跟瑞佛斯合作過多次，他以前也是球員，他一直在訓練上是很寬容的，當球員得到額外的休息時，我從沒有聽過有人抱怨。」

貝佛利接著表示，透納在公開平台上討論自己的總教練和當家球星，但卻忽略了自己也未能帶給公鹿球迷期待的東西，「當他在節目上討論球隊內部的私事時，他怎麼不先看看自己，看看自己可以做些什麼來變得更好？甚至是為什麼我跟安戴托昆波一起打球，結果卻無法晉級季後賽？我認為他這樣的做法是有問題的。」

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