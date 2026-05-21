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NBA／湖人季後賽不敵雷霆輸在天賦差距 詹姆斯：我們人手短缺

記者劉肇育／即時報導
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詹姆斯。(歐新社)
詹姆斯。(歐新社)

隨著湖人今年在西區準決賽遭強勢問鼎二連霸的雷霆淘汰，當家球星詹姆斯（LeBron James）在沉澱一周多後，對這次的失利首度發聲，他在與傳奇球星奈許（Steve Nash）錄製Podcast節目中坦言，兩隊在系列賽的最大分野無關於努力，而是殘酷的「天賦差距」。

現年41歲的詹姆斯在節目中保持一貫的理性與客觀，他強調今年湖人全隊已經將戰力發揮到了極致，「每一年，我都抱持著極大的熱情與渴望，希望能再次舉起歐布萊恩金盃，但與此同時，我也很清楚自己在特定球季中所處的隊伍狀況。」

本季以西區第4種子晉級的湖人，首輪先是擊退火箭，但在次輪碰上西區龍頭雷霆時陷入苦戰，更讓紫金大軍雪上加霜的是，明星後衛唐西奇（Luka Doncic）因左大腿後側肌群二級拉傷，整個季後賽只能作壁上觀，讓湖人戰力面臨巨大斷層。

談到這場新生代與傳統豪強的對決，詹姆斯語帶無奈卻也充滿敬意，「雷霆並沒有在拚勁上擊敗我們，他們沒有展現出更強的身體對抗，也沒有打得比我們聰明。如果要完全誠實地面對這場失敗，我們單純就是輸在天賦，雷霆所擁有的天賦確實高出我們一截。」

在缺乏另一位年度MVP級別球星支援的情況下，詹姆斯認為球隊已經毫無保留，「到了最後關頭，我們終究在天賦上面對了失敗。你可以向雷霆脫帽致敬，但你不能因此氣餒，尤其當你深知球隊處於兵源短缺的劣勢之中。」

隨著湖人賽季劃下句點，外界最關注的莫過於這位不老傳奇是否會在下賽季重返賽場，詹姆斯則說：「我現在還處於放空、給自己時間沉澱的階段，真的還沒有想太多。大約要到6月底，甚至7、8月自由市場熱絡起來後，我的未來動向才會逐漸明朗。」

湖人 詹姆斯 雷霆

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