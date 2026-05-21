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NBA／卡瑟爾西決前2戰20失誤 馬刺教頭直言後場壓力大

記者劉肇育／即時報導
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被迫代班控球的卡瑟爾雖然得了不少分，但2戰下來發生多達20次失誤。 (美聯社)
被迫代班控球的卡瑟爾雖然得了不少分，但2戰下來發生多達20次失誤。 (美聯社)

馬刺隊20日在西區冠軍賽第二戰，於福克斯（De'Aaron Fox）持續因腳踝傷勢缺陣，首戰表現搶眼的哈波（Dylan Harper）也在第三節傷退的情況下，後場戰力面臨極大考驗，其中被迫代班控球的卡瑟爾（Stephon Castle）雖然拿下全隊最高25分，但發生等同雷霆全隊的9次失誤，也是馬刺輸球一大關鍵，賽後卡瑟爾也坦言不會為此找任何藉口。

年輕的馬刺今年挺進到西區冠軍賽後遭遇將挑戰2連霸的雷霆，不過陣中經驗最豐富的後場指揮官福克斯，卻在前一輪與灰狼的系列賽中扭傷腳踝，導致西區決賽前兩戰都缺陣，而首戰扛起福克斯空缺，拿下24分、11籃板、6助攻、7抄截的新秀後衛哈波，也在今天的第二戰中傷退。

談到球隊兩位後場大將無法出賽，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）坦言，對於球隊戰力確實帶來相當大的影響，「壓力真的非常大，當你缺少一些主要的進攻發起者和組織者時，肯定會帶來額外的負擔，我們必須在這個面向上做得更好。」

其中卡瑟爾在今天單場發生9次失誤後，西區決賽前兩戰已經合計發生高達20次失誤，儘管他在進攻端依舊帶來強大破壞力，但失誤已經成為馬刺不能忽視的問題，卡瑟爾說：「我們確實把節奏帶得太快了，陷入了一些需要強行處理球的處境，其中一部分原因也是和疲勞有關，但到了這個階段，我不能找任何藉口。」

根據統計數據，馬刺今天發生21次失誤讓雷霆藉此拿下27分，反觀雷霆自身僅有9次失誤只讓馬刺拿下10分，成為雙方數據上的一大分水嶺。

不過溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也不忘為隊友緩頰表示，「卡瑟爾的求勝慾是無人能比的，我們絕對需要他的這股能量，他曾幫我們擺脫很多困境。」

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