NBA／亞歷山大30分助雷霆西決扳平 馬刺輸球還傷了哈波

雷霆亞歷山大擺脫首戰的冷手感，以24投12中拿下30分外帶9助攻。(路透)

在系列賽首戰於雷霆隊主場搶下一勝後，馬刺 隊20日在主控福克斯（De'Aaron Fox）持續因傷缺陣的情況下迎接第二戰，儘管雷霆在本場比賽多次將分差擴大到雙位數，但馬刺靠著韌性十足的表現縮小差距，不過比賽最後42秒雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的跳投幫助球隊守住勝果，最終雷霆就以122：113扳平戰局，雙方接下來將轉戰聖安東尼奧進行第3戰。

雷霆與馬刺在西區冠軍賽首場比賽就打得轟轟烈烈，兩隊一路拚戰到延長賽後，才由馬刺以7分差距取勝，中斷了雷霆在今年季後賽 的8連勝之旅，並且在客場搶下關鍵一勝。

而第二戰賽前，馬刺球團也宣布，前一場比賽因為右腳踝扭傷缺陣的主控福克斯將持續缺陣，這也讓前一場比賽轟下24分、11籃板、6助攻、7抄截的新秀後衛哈波必須再扛起先發重任。

不過前一場比賽輸球的雷霆，也展現問鼎二連霸的強大企圖心，在上半場就由剛完成年度MVP衛冕的一哥亞歷山大領軍展現多點開花的攻勢，上半場他就攻下15分，帶領雷霆連續兩節都拿下31分，並取得62：51領先，但首節雷霆也傷了主力後衛威廉斯（Jalen Williams）。

易籃後馬刺隨即展開反撲，上半場受制於雷霆哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）一路「糾纏」的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），單節進帳10分、7籃板，幫助馬刺一度追平比分，不過在該節中段，馬刺哈波也疑似因為大腿拉傷退場，為馬刺反撲增添變數。第三節尾聲時，雷霆也靠著亞歷山大與麥肯（Jared McCain）連得5分，以96：88領先進入第四節。

雙方在本場比賽都損兵折將的情況下，第四節依舊打得相當拉鋸，雷霆雖然在該節中段一度取得13分領先，但馬刺隨即由瓦賽爾（Devin Vassell）、卡瑟爾（Stephon Castle）連續飆進三分球，再度縮小差距。但比賽最後1分鐘，雷霆亞歷山大先是投進中距離跳投，卡盧索（Alex Caruso）又輕鬆上籃取分，讓雷霆在比賽最後19秒取得9分領先、奠定勝基，最終雷霆就以9分差距取勝，將系列賽扳平成1：1，兩隊將於後天轉戰馬刺主場再戰。

雷霆亞歷山大擺脫首戰的冷手感，以24投12中拿下30分外帶9助攻，包括他在內雷霆共有7人得分上雙位數，其中4人來自板凳區。至於馬刺雖有3人得分在20分以上，其中卡塞爾拿下25分、8助攻，但也吞下等同雷霆全隊的9次失誤，瓦賽爾則投進6記三分球拿下22分，溫班亞瑪21分、17籃板、4阻攻，但馬刺在缺少兩位後場大將的情況下，全場發生高達21次失誤。