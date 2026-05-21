NBA／再打一季？詹姆斯7月公開活動有望重大宣布

詹姆斯。(美聯社)

「小皇帝」詹姆斯 （LeBron James）的下一步眾所矚目，7月16日他將和溜馬隊明星後衛哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）一同到紐約，現身在賈維茨會議中心舉行的狂熱節（Fanatics Fest），參加現場版的podcast「Mind the Game」，詹姆斯有望在錄音中透露人生新進度。

詹姆斯7月1日將正式成為自由球員，他剛結束在湖人 隊的第八個賽季，目前還沒宣布是否會延續職業生涯到破紀錄的第24個球季，當然也沒透露會續穿紫金戰袍或轉戰他隊。

這場現場活動是詹姆斯成為自由球員後兩個星期後，可能成為「小皇帝」宣布重要決定的場合。

湖人上周季後賽第二輪被衛冕軍雷霆隊淘汰後，詹姆斯表示對未來還沒想法，「我會花點時間整理，回顧賽季，看什麼對我未來最有利。等時候到了，大家就會知道。」

狂熱節是全球頂級的運動迷盛會，今年從7月16日進行到19日，為期四天的活動最終日也是FIFA世界盃的決賽日，活動也會在7月17日舉辦世界盃決賽記者會。

詹姆斯出席的「Mind the Game」的現場podcast，影像版7月21日將在YouTube、Prime Video和其他平台發布。