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NBA／稱開除基德是艱難決定 獨行俠總裁：期待厄文與佛雷格化學效應

記者劉肇育／即時報導
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厄文。(美聯社)
厄文。(美聯社)

獨行俠在昨天拋出震撼彈，宣布與執掌兵符五個賽季的總教練基德（Jason Kidd）分道揚鑣，剛接任獨行俠總裁的尤基利（Masai Ujiri）今天首度公開談及此事，坦言這是一個完全由他個人承擔的「極度艱難決定」，但他也強調，現在的獨行俠需要重新出發。

作為2011年獨行俠奪下隊史唯一一座總冠軍的功勳後衛，基德轉任教練後曾率隊在2024年一路殺進總決賽，然而這幾年達拉斯經歷了動盪的陣容巨變，球隊在2024-25賽季將當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人、換來戴維斯（Anthony Davis），這筆被外界視為「徹底失敗」的豪賭，導致獨行俠連續兩個賽季無緣季後賽。

面對外界質疑基德是否成為冤大頭，尤基利今天全盤否認此決策與當年的唐西奇交易案有關，他表示，「老實說，那次交易對我的思考沒有任何影響。我們必須設法從過去走出來，身為管理者，我必須為球隊的全新方向負起全責，這無關乎防守或怪罪任何人，而是我們需要更清晰的建隊願景。」

尤基利上任後動作頻頻，先是聘請施密茲（Mike Schmitz）出任總經理，今天再手起刀落撤換基德，展現強烈的鐵血手腕，他透露，未來的達拉斯將全力圍繞在剛奪下年度最佳新秀的19歲潛力前鋒佛雷格（Cooper Flagg）身邊建隊。

除了佛雷格，陣中明星後衛厄文（Kyrie Irving）的動向也備受矚目，自2025年3月遭遇左膝前十字韌帶撕裂後，厄文就缺席了整個2025-26賽季。談到這名34歲後衛，尤基利充滿期待的說：「杜蘭特（Kevin Durant）曾告訴我，世界上只有一個厄文，我們必須找到辦法讓他融入體系，我非常好奇他與佛雷格能擦出什麼火花，達拉斯需要重新建立贏球文化。」

湖人 厄文 唐西奇

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