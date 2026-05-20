NBA／領先22分被逆轉 米契爾：這不該發生

騎士隊19日浪費最多22分領先，且是在第四節握有全場最大優勢下被翻盤。（路透）

騎士隊19日浪費最多22分領先，且是在第四節握有全場最大優勢下被翻盤，連同延長賽最後12分鐘被尼克打出44：11瘋狂攻勢，讓教練亞特金森（Kenny Atkinson）都承認，第四節被完全壓制。

第四節騎士領先一度到93：71，眼看比賽只剩不到8分鐘，勝利幾乎到手，不料卻被尼克寫下近14年來最大的分區冠軍賽逆轉勝，僅次於2012年快艇 隊克服最多24分落後擊敗灰熊隊的紀錄戰。

亞特金森表示，全隊打了三節好球，「很不幸，第四節，他們完全壓制了我們。」

騎士前一輪打滿7戰才出線，休息一天就再出賽，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）攻下全隊最高29分，但上場41分鐘的結果卻不盡人意，他說：「這不該發生，卻發生了。」

「我們兩天後還要再戰，我們不能坐視不管，讓這場比賽扼殺我們的氣勢，不是場雖敗猶榮的比賽。」米契爾說。

米契爾的後場搭檔「大鬍子」哈登（James Harden）19日上場42分鐘是全隊最高，他攻下全隊次高的15分，但16投僅5中，6次失誤甚至比進球數多。

系列賽第2戰將於21日登場，仍由尼克作東。