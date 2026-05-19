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NBA／第4節落後22分大逆轉 尼克OT退騎士東冠旗開得勝

NBA／第4節落後22分大逆轉 尼克OT退騎士東冠旗開得勝

記者曾思儒／即時報導
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尼克隊和騎士隊的東區冠軍賽19日點燃戰火，尼克在主場收下7戰4勝制的重要首勝。（...
尼克隊和騎士隊的東區冠軍賽19日點燃戰火，尼克在主場收下7戰4勝制的重要首勝。（路透）

尼克隊和騎士隊的東區冠軍賽19日點燃戰火，休息8天的尼克第四節最多落後22分，但在當家球星布朗森（Jalen Brunson）單節狂轟15分下，尼克正規賽先追平比數，延長賽再延續氣勢，硬是以115：104完成大逆轉，在主場收下7戰4勝制的重要首勝。

尼克首節打出23：16領先，半場打完陷入46：48落後。第三節騎士再打出35：23的單節攻勢，帶著83：69領先進入決勝節，接續再打出10：2攻勢，領先達到93：71。尼克先回敬一波9：0追分攻勢，騎士雖有哈登2罰中1稍微止血，但布朗森上演個人秀，一人獨進4球再拉出另波9：0猛攻，將比分縮小到89：94，也逼出騎士在3分半時暫停。

恢復比賽後莫布里外線破網讓騎士回到8分領先，尼克在布里吉斯（Mikal Bridges）連飆2記外線下追到96：99，44.3秒沙米特（Landry Shamet）的追平外線更幸運彈框進球，讓比數99：99追平。

騎士「大鬍子」哈登（James Harden）投進超前球後，布朗森最後19秒也投進追平球，騎士麥瑞爾（Sam Merrill）有機會的絕殺球又涮框而出，101：101進入延長賽。

延長賽尼克先靠阿努諾比（OG Anunoby）罰球取分，布朗森和阿努諾比再接連打進，1分49秒沙米特再飆三分彈，尼克打出一波9：0猛攻。史特魯斯（Max Strus）投進外線才是騎士延長賽第一顆進球，但接續手感持續冰冷，讓打出14：3攻勢的尼克以115：104守護主場。

三分球前5投盡墨的布朗森，前四節獨拿15分助隊逼到延長賽，最終繳出全場最高38分外帶6助攻，其餘尼克先發得分也達兩位數，布里吉斯攻下18分，哈特（Josh Hart）和唐斯（Karl-Anthony Towns）和阿努諾比各拿13分，唐斯還有13籃板。

前一輪打滿7場淘汰東區龍頭活塞隊的騎士，19日正規賽最後7分多鐘被尼克打出30：8的瘋狂攻勢，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）雖有29分外帶生涯新高6抄截，賽後也只能黯然離場；哈登15分已是騎士次高，但他16投僅5中還出現6失誤，比賽尾聲更頻頻被尼克「打點」。

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