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NBA／獨行俠開除基德 即刻物色下任總教練

中央社／洛杉磯19日綜合外電報導
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基德。(美聯社)
基德。(美聯社)

NBA達拉斯獨行俠今天宣布與總教練基德（Jason Kidd）達成共識，雙方決定分道揚鑣。

法新社報導，獨行俠隊在官網發布的聲明指出：「達拉斯獨行俠今天宣布，球隊與總教練基德達成共識將分道揚鑣。球團將即刻開始物色下一任總教練人選。」

基德在達拉斯執教5個賽季，率領球隊在2022年打進西區決賽，2024年挺進NBA總決賽。

然而，自獨行俠去年2月將唐西奇（Luka Doncic）交易至洛杉磯湖人震驚球壇後，獨行俠在本季首個完整賽季中，卻寫下26勝56敗慘烈戰績，也為基德在達拉斯5年執教生涯畫下句點。

昔日曾以球員身分助獨行俠奪下隊史首冠的基德，今年曾4月公開撇清關係，強調「完全沒有參與」把唐西奇送往湖人的交易。

主導這筆交易的獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）去年11月已遭開除。

在這筆激怒無數達拉斯球迷的交易案後，達拉斯面臨前鋒戴維斯（Anthony Davis）、明星後衛厄文（Kyrie Irving）接連受傷，所幸19歲的佛萊格（Cooper Flagg）以年度最佳新秀的表現，為獨行俠帶來了一線曙光。

獨行俠總裁尤基利（Masai Ujiri）表示：「在評估球隊籃球事務的未來發展時，我們認為現在球隊迎向全新方向的正確時機…將針對下一任總教練人選進行徹底、嚴謹的全面搜尋，並將持續評估我們整個籃球營運部門的幕後團隊，以確保我們的競爭力能達到獨行俠球迷所期待且應得的水準。」

NBA 唐西奇 洛杉磯

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