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NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

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NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒衛冕軍雷霆

記者曾思儒／即時報導
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馬刺當家球星「法國狀元」溫班亞瑪繳出41分、24籃板、3阻攻的史詩級數據，率隊以...
馬刺當家球星「法國狀元」溫班亞瑪繳出41分、24籃板、3阻攻的史詩級數據，率隊以122：115踢館成功，賞給雷霆本季季後賽第一敗。(路透)

衛冕軍雷霆隊和馬刺隊的西區冠軍賽首戰就激戰到二度延長賽，馬刺當家球星「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正規賽有機會的絕殺球雖被毀掉，但延長賽投進關鍵大號追平外線，二度延長賽再包辦全隊14分中的9分，最終繳出41分、24籃板、3阻攻的史詩級數據，率隊以122：115踢館成功，也賞給雷霆本季季後賽第一敗。

本季打下西區第2種子的馬刺，開賽打出12：3攻勢，前7投僅1中的雷霆隊都是看卡盧索（Alex Caruso）發揮，替補上陣的他包辦球隊前7分，包括抄掉要給溫班亞瑪的球後快攻得手，讓馬刺6分48秒時喊出暫停；恢復比賽後馬刺失誤仍多，雷霆先靠威廉斯（Jalen Williams）連拿6分逆轉比分，首節打完兩隊27：27戰平。

卡盧索和威廉斯首節各拿10分，馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）也有單節11分表現，溫班亞瑪6分、5籃板。

馬刺第二節尾聲一度取得51：41領先，但雷霆有霍姆葛倫（Chet Holmgren）飆進外線，半場打完將差距縮小到44：51。

第三節在威廉斯「3分打」、亞歷山大和多特（Luguentz Dort）接連投進三分球下，雷霆開節不到4分半打出14：6的反撲攻勢，反以58：57超前。馬刺暫停後溫班亞瑪罰球帶動7：0攻勢，重新取得領先；雷霆在卡盧索投進單場第5記三分球下仍以73：77緊追，不過馬刺有瓦賽爾（Devin Vassell）回敬讀秒階段的三分彈，三節打完仍握有80：73優勢。

今年拿下年度第六人的強森（Keldon Johnson）第四節率先投進底角三分球，讓馬刺領先再到83：73，不過前三節只拿10分的亞歷山大進攻加溫，加上卡盧索和威廉斯連續進球，雷霆追到90：91；馬刺瓦賽爾投進外線後，亞歷山大先進球，卡盧索再飆外線，雷霆以95：94反超。馬刺夏帕尼（Julian Champagnie）關鍵時刻投進外線，但雷霆威廉斯也進球，兩隊97：97追平。

最後37.1秒馬刺菜鳥哈波（Dylan Harper）2罰俱中，33.2秒亞歷山大也把握兩罰，11.5秒溫班亞瑪嚴防下放進超前球，但亞歷山大最後3.1秒切入突破助隊再扳平，溫班亞瑪的絕殺球又被霍姆葛倫（Chet Holmgren）封掉，比賽進入延長賽。

延長賽卡瑟爾切入暴扣讓馬刺再取得領先，溫班亞瑪搶下進攻籃板後補籃得手，但卡盧索回敬單場第8顆三分彈，他再製造馬刺失誤讓威廉斯快攻放進超前分，亞歷山大再切入灌籃，雷霆取得108：105領先；溫班亞瑪關鍵時刻在最後27秒投進27呎大號追平外線，馬刺再守住雷霆進攻，不過馬刺最後0.7秒機會也沒把握，比賽進入二度延長賽。

溫班亞瑪二度延長賽先灌籃再兩罰，讓馬刺取得112：108領先；雷霆靠華勒斯（Cason Wallace）投進外線得分開張，哈波回敬「3分打」後威廉斯又投進外線，不過1分01秒溫班亞瑪雙手暴扣還造成霍姆葛倫犯規，罰球也把握後馬刺回到118：114領先。最後22秒溫班亞瑪接到卡瑟爾傳球，「空中接力」進球後領先再擴大到6分。溫班亞瑪接續再賞火鍋，哈波最後14秒兩罰也把握，卡盧索9.8秒站上罰球線也追分不及，最終馬刺就以122：115扳倒衛冕軍。

馬刺主戰後衛福克斯（De'Aaron Fox）今天因前一輪第4戰扭傷右腳踝休兵，成今年3月25日後首度缺陣。少了本季季後賽場均有18.8分、5.8助攻和3.8籃板的福克斯，馬刺今天先發完全燃燒，上場時間都超過44分鐘，瓦賽爾上場51分鐘攻下13分，出賽49分鐘的溫班亞瑪25投14中狂轟41分，同樣打49分鐘的卡瑟爾17分、11助攻但也出現11失誤，哈波上場47分鐘貢獻24分、11籃板、6助攻和7抄截，替補的強森挹注13分。

蟬聯年度MVP的亞歷山大雖有24分但23投僅7中，卡盧索三分球14投8中轟下31分，威廉斯也有26分仍沒能延續季後賽連勝。

系列賽第二戰將於周三登場。

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