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NBA／被魔術炒掉馬上找到新工作 莫茲里接掌鵜鶘兵符

記者曾思儒／即時報導
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鵜鶘隊宣布，聘請莫茲里擔任新任總教練。(美聯社)
鵜鶘隊宣布，聘請莫茲里擔任新任總教練。(美聯社)

本季差點率魔術隊上演「老八傳奇」的總教練莫茲里（Jamahl Mosley），球隊季後賽首輪被淘汰後也「下課」，不過他的職涯空窗期不到一個月，今天鵜鶘隊就宣布，聘請莫茲里擔任新任總教練。

消息來源告訴美國《ESPN》，雙方簽下一紙5年合約。

莫茲里本季率魔術通過附加賽考驗，首輪碰東區龍頭活塞隊更先取得3比1的系列賽「聽牌」優勢，但接續連輸3戰，球季結束後球團也宣布開鍘，隔一天就宣布和合作5個賽季的莫茲里分道揚鑣。

美國時間5月4日失業的莫茲里，在魔術5季累積成績是189勝221敗；不到3周就找到新東家，消息來源表示，鵜鶘高層在魔術炒掉莫茲里後就和他持續保持聯繫，上周在芝加哥舉行的選秀聯合訓練營上正式見面。

鵜鶘總管杜馬斯（Joe Dumars）在聲明中提到，莫茲里憑藉了導力、職業精神以及與球員、工作人員建立的關係，獲得整個NBA的尊重，「他一直展現出培養年輕球員的能力，並打造出一支以強悍、紀律和團結著稱的團隊，他的球隊在防守強度、努力、準備比賽上都體現了他的執教風格，這些品質鞏固了球隊保持長期勝利文化的穩定性。」

消息來源指出，杜馬斯也曾和公鹿隊助理教練漢姆（Darvin Ham）、朗多（Rajon Rondo）、藍網隊助理教練赫策爾（Steve Hetzel）和鵜鶘的代理總教練博雷戈（James Borrego）聊過，最終相信47歲的莫茲里能讓鵜鶘有新氣象。

莫茲里2021年接下魔術兵符時，球隊上一季僅拿21勝，接手後率魔術逐步成長，尤其防守強度有顯著提升，2023到24賽季排名聯盟第3，隔年排名第2，本季排名第11。

莫茲里2023到24賽季獲得年度教頭票選第2名，能否帶本季26勝56敗的鵜鶘谷底反彈，再次考驗執教功力。

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