NBA／灰狼雙塔全場僅拿3分 卡瑟爾轟32分率馬刺晉級西區冠軍賽

馬刺晉級西區冠軍賽，將與衛冕軍雷霆隊交鋒。（美聯社）

西區季後賽 第二輪馬刺 隊與灰狼隊之戰，系列賽率先聽牌的馬刺15日在客場力拚晉級，在卡瑟爾（Stephon Castle）全場猛轟32分，以及團隊6人得分上雙下，馬刺最終就以139：109輕取灰狼，以4勝2負晉級西區冠軍賽，將與衛冕軍雷霆隊交鋒。

馬刺今年季後賽次輪與灰狼展開激戰，在前4戰打完後雙方各拿2勝，不過在日前的第五戰天王山之戰，馬刺在攻防兩端完全壓倒對手，最終以29分差輕取灰狼，系列賽取得3勝2負聽牌。

15日雙方在明尼蘇達進行第6戰，力拚關門的馬刺在上半場就火力全開，尤其是卡瑟爾一人就攻下19分，搭配上溫班亞瑪（Victor Wembanyama）13分、福克斯13分，馬刺在前兩節得分都在36分以上，並取得74：61領先。

反觀灰狼15日上半場雖然也有3名球員得分上雙位數，但先發球員中除了愛德華拿下19分外，另外兩人都來自板凳席上，分別為里德（Naz Reid）的18分和夏農（Terrence Shannon Jr.）的11分，其他先發球員卻無法展現與馬刺抗衡的競爭力，尤其藍道（Julius Randle）的熄火，更成為灰狼上半場落後的關鍵。

易籃後，馬刺持續靠著多點開花的攻勢將領先優勢擴大，其中卡瑟爾在三節打完後已經拿下30分，福克斯（De'Aaron Fox）與哈波（Dylan Harper）也分別拿下21分和15分，三後衛的犀利猛攻讓灰狼防不勝防，雙方差距也逐漸拉大到30分以上，最終馬刺也以30分差取勝，系列賽以4勝2負勝出，將與雷霆在西區冠軍賽交鋒。

馬刺15日先發五虎得分皆來到雙位數，合力攻下101分，反觀灰狼先發球員僅拿下50分，其中近半的24分還來自愛德華一人，藍道與戈貝爾的禁區雙塔合計僅拿下3分，成為灰狼本場比賽無法在禁區與馬刺抗衡的關鍵。至於馬刺溫班亞瑪則有19分、6籃板、2助攻、3阻攻。