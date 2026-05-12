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NBA／首位公開出櫃現役球員柯林斯癌逝 享年47歲

記者劉肇育／即時報導
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柯林斯。(美聯社)
柯林斯。(美聯社)

NBA歷史上首位公開出櫃的現役球員、長期擔任聯盟親善大使的柯林斯（Jason Collins），在與病魔搏鬥數月後，於今天因腦癌在家中安詳辭世，享年47歲，這名曾為運動場內外帶來變革的先驅者，用他47年的人生歲月，詮釋了超越籃球場的勇氣。

柯林斯去年11月對外證實，自己罹患極具侵略性的第四期膠質母細胞瘤，據家屬發布的聲明指出，柯林斯在家人環繞下平靜離世，「柯林斯以難以想像的方式改變了許多人的生活，他的鬥志不僅激勵了身邊人，也鼓舞了遠方的仰慕者。」

回顧柯林斯的職業生涯，他在2001年以首輪第18順位加盟火箭隊後展開13年職籃生涯，先後效力於籃網、老鷹、塞爾蒂克等多隊。然而他人生最巔峰的時刻，並非場上的數據，而是2013年他在《運動畫刊》封面上的一句告白，使他成為北美四大職業運動中，首位勇於承認同性戀身份的現役運動員。

柯林斯曾回憶，當時出櫃後接到了來自前總統歐巴馬的致電鼓勵。歐巴馬對他說：「你今天所做的一切，將會對你這輩子可能都見不到面的人產生積極影響。」這段話成為他往後致力推動職場包容性與多元文化的動力。

NBA主席席佛（Adam Silver）在悼念聲明中高度評價柯林斯，「他的影響力遠超籃球，他幫助聯盟乃至整個體育界變得更加包容。柯林斯不僅僅是被銘記於打破障礙，更因他定義人生的善良與人性光輝而被紀念。」

在抗癌過程中，柯林斯曾展現運動員不輕言放棄的韌性，他曾笑言面對病魔就像「在場上面對巔峰時期的歐尼爾（Shaquille O'Neal）」，儘管挑戰巨大，但絕不退縮。他在今年初甚至撐過實驗性療程，出席了全明星賽與母校史丹佛大學的活動，留下最後的公開身影。

隨著柯林斯的離去，NBA失去了一位智慧與力量兼具的長人。他的雙胞胎弟弟、現任鵜鶘隊助教賈隆（Jarron Collins）日前代其領獎時，留下了最動人的評價：「我哥哥是我這輩子見過最勇敢、最堅強的人。」

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