我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑似用藥過量 NBA灰熊新秀克拉克驟逝得年29歲

美國「中共間諜網」浮現 陳軍自誇：比FBI強100倍

NBA／疑似用藥過量 灰熊新秀克拉克驟逝得年29歲

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
克拉克。(美聯社)
克拉克。(美聯社)

今年無緣季後賽的灰熊今天傳出令人遺憾的噩耗，陣中效力長達7年的前鋒克拉克（Brandon Clarke）驚傳在洛杉磯家中過世，得年僅29歲，灰熊球團、聯盟辦公室及經紀公司隨後皆證實此消息，在生涯正值壯年之際突然謝幕，令不少球迷感到唏噓。

根據美國媒體報導，洛杉磯警方於周一在聖費南多谷的一處民宅發現克拉克，初步調查顯示現場並無外力介入跡象，疑似與藥物過量有關。儘管詳細死因仍待進一步釐清，但克拉克在今年4月曾因超速及持有管制藥物遭到逮捕，當時引發外界對其場外生活狀態的疑慮，如今傳出悲劇。

克拉克於2019年首輪第21順位被雷霆選中，隨後交易至灰熊，他在新人球季便與榜眼莫蘭特（Ja Morant）攜手入選年度新秀第一隊，更在年度最佳新秀票選中獲得第四名。儘管生涯後期受到阿基里斯腱撕裂等重大傷病困擾，導致過去三個賽季僅出賽72場，但他在灰熊球迷心中始終是那名充滿韌性與激情的「曼菲斯精神」代表。

灰熊球團在官方聲明中表示，「我們對克拉克的悲劇深感心碎，他是一位傑出的隊友，更是一位品行優異的人，他對社區的影響力將永遠不會被遺忘。」NBA主席席佛（Adam Silver）也致哀，稱讚克拉克是灰熊隊史效力最久的成員之一，以極大的熱情和勇氣面對比賽。

克拉克的母校岡薩加大學總教練菲烏（Mark Few）回憶起這位得意門生時感性表示，「他在場上是位強悍的競爭者，在場下則是個溫柔、溫暖的靈魂，他的笑容永遠刻在我們心中。」

NBA 洛杉磯

上一則

NBA／季後賽第二輪烙賽下季還留隊？艾頓：湖人把我當成家人

延伸閱讀

NBA／「狄龍」點名5大愛抱怨球員 湖人雙星、前灰熊隊友均入列

NBA／「狄龍」點名5大愛抱怨球員 湖人雙星、前灰熊隊友均入列
NBA／巫師抽中選秀狀元籤 迪班薩或皮特森呼聲高

NBA／巫師抽中選秀狀元籤 迪班薩或皮特森呼聲高
NBA／與「字母哥」緣分已盡？ 公鹿開放報價將掀搶人大戰

NBA／與「字母哥」緣分已盡？ 公鹿開放報價將掀搶人大戰
NBA／說好的狀元呢？溜馬抽中第5順位 總裁致歉：讓球迷失望了

NBA／說好的狀元呢？溜馬抽中第5順位 總裁致歉：讓球迷失望了

熱門新聞

中國關於2026年國際足聯世界盃媒體轉播權出售的討論正在進行中，現階段必須保密。(路透)

誰退讓？FIFA高管擬訪華 世界盃轉播或迎轉機

2026-05-07 22:21
2026年世足賽將由美國、加拿大及墨西哥聯合舉辦，揭幕戰預定於2026年6月11日在墨西哥城登場。圖為加拿大一輛宣傳巴士。(新華社)

2500萬美元 香港取得世界盃轉播權

2026-05-07 21:55
紐約時報廣場的世界盃標誌。(路透)

世界盃倒數40天 美國旅館訂單遠不如預期、業者稱「無感」

2026-05-05 21:18
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾。(路透)

世界盃天價門票引爆球迷怒火 FIFA主席：沒啥負面新聞

2026-05-10 09:30
倫敦世乒賽，中國女團奪冠。（新華社）

倫敦世乒賽／中國女隊7連冠 王曼昱：感謝孫穎莎創造救贖機會

2026-05-10 19:51
孫穎莎獲得本次賽事女子最佳球員。(新華社)

中國隊逆轉日本隊 第24次奪得世乒賽女團冠軍

2026-05-10 12:59

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家

外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父