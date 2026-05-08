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NBA／里夫斯復活飆31分無用 湖人下半場被雷霆打爆吞2連敗

記者劉肇育／即時報導
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雷霆霍姆葛倫（右）出手封阻湖人詹姆斯。（路透）
雷霆霍姆葛倫（右）出手封阻湖人詹姆斯。（路透）

西區季後賽第二輪雷霆隊與湖人隊7日進行第二戰，儘管上半場雙方一路拉鋸，但雷霆在第三節靠著多點開花的攻勢單節灌進36分，將領先差距擴大到雙位數，加上末節外線手感甦醒，最終雷霆就以125：107擊敗湖人，將帶著2勝0負優勢前往洛杉磯作客。

今年季後賽還不曾輸過的衛冕軍雷霆，在與湖人的系列賽首戰以18分差距贏球後，7日的第二戰湖人在上半場展現贏球決心，尤其是日籍前鋒八村壘前兩節外線火力全開，投進3記三分球。上半場打完湖人包括他在內已有3人得分來到雙位數，其中里夫斯（Austin Reaves）也擺脫前幾戰的冷手感，在上半場就攻下13分，幫助湖人取得1分領先。

易籃後里夫斯再投進三分球，個人季後賽生涯累積得分突破500分。但雷霆接下來卻展開猛烈反撲，在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）受制於犯規問題，單節僅出賽1分鐘拿下2分的情況下，雷霆其他球員卻在該節挺身而出，尤其是板凳出發的麥肯（Jared McCain）單節拿下8分，攜手米契爾（Ajay Mitchell）搶分，幫助雷霆該節打出36：22的攻勢逆轉戰局。

第四節湖人雖然嘗試反撲，一度在詹姆斯和里夫斯三分球命中後追到5分差距。但倒數7分59秒，亞歷山大在一次上籃過程中遭到里夫斯拉倒在地，導致從後方起跳嘗試封阻的詹姆斯也遭到絆倒右手撐地，讓詹姆斯一度抓住右手腕表情痛苦。

儘管詹姆斯隨後仍回到場上，但雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）、華勒斯（Cason Wallace）和亞歷山大的連續三分球命中，向湖人潑了一盆冷水，雙方回到16分差距，湖人也提早棄械投降將主力紛紛換下場，最終雷霆就以18分差距收下2連勝。

雷霆7日共計6名球員得分上雙，3人得分在20分以上，包括亞歷山大、霍姆葛倫皆拿下22分，米契爾20分，麥肯18分。至於湖人則以里夫斯31分最佳，詹姆斯23分、6助攻。

洛杉磯 季後賽 湖人

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