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NBA／2連勝尼克拉警報 側翼大將阿努諾比腿筋拉傷出賽成疑

記者劉肇育／即時報導
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尼克全能前鋒阿努諾比（右）的傷情為晉級之路蒙上陰影。（路透）
尼克全能前鋒阿努諾比（右）的傷情為晉級之路蒙上陰影。（路透）

尼克隊在東區季後賽次輪勢如破竹，雖然目前對戰76人隊已取得2勝領先，但陣中全能前鋒阿努諾比（OG Anunoby）的傷情卻為晉級之路蒙上陰影，根據報導，阿努諾比經診斷為右腿筋拉傷，目前狀態列入每日觀察名單，能否趕上第三戰仍是未知數。

阿努諾比是在系列賽第二戰終場前2分56秒時受傷，當時他在一次嘗試灌籃後步履蹣跚，隨後向板凳席示意要求下場，雖然他在該場比賽繳出24分、5籃板、4抄截的頂尖數據，成為球隊贏球功臣，但賽後腿筋的緊繃感，也讓尼克球團在第三戰前夕將其出賽狀態列為「出賽成疑」。

對於尼克隊而言，阿努諾比不僅是防守端的核心，本季季後賽他更展現驚人的進攻效率，投籃命中率高達6成4，三分球命中率也超過5成，是布朗森（Jalen Brunson）身邊最可靠的左右手。

值得注意的是，阿努諾比的腿筋病史並非首見，2024年東區準決賽對陣溜馬隊時，他也曾因左腿筋受傷缺席多場賽事，即便在第七戰強行復出也僅撐了5分鐘。

儘管消息來源透露，阿努諾比此次傷勢不算嚴重，但尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）一向強調防守強度，若阿努諾比缺席，防守端的戰力空缺將由布里吉斯（Mikal Bridges）承擔更多重任，對此，布里吉斯說：「我們會觀察情況，但球隊一向是『下一人挺身而出』。」

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