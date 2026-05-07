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NBA／康寧漢末節12分接管戰局 活塞再退騎士系列賽2連勝

記者劉肇育／即時報導
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康寧漢。(美聯社)
康寧漢。(美聯社)

在系列賽首戰於主場搶先開胡後，活塞今天繼續在主場力拚連勝，在前三節一路領先的情況下，儘管第四節一度遭到騎士逆轉戰局，但關鍵時刻一哥康寧漢（Cade Cunningham）挺身接管戰局，個人單節進帳12分，最終活塞就以107：97擊敗騎士，系列賽收下2連勝。

活塞在東區季後賽第二輪與騎士的系列賽首戰，靠著防守不斷製造騎士失誤，最終以10分差距率先搶下首勝後，今天繼續在主場迎戰騎士，並在上半場再度打出攻守亮眼表現，上半場將騎士的三分球壓制到僅有14投3中，其中包括雙槍米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）合計6次出手都落空。

反觀，活塞今天上半場就展現多點開花的攻勢，以超過5成命中率、4成7三分球命中率取得雙位數領先，上半場打完活塞就已經有8名球員有得分紀錄，包括哈里斯（Tobias Harris）、詹金斯（Daniss Jenkins）各拿下9分。

易籃後，騎士米契爾單節拿下11分，幫助騎士逐漸將差距縮小，第四節初騎士再拉出一波6：0攻勢，繼開賽3：0後首次領先，但活塞隨即在羅賓森三分球命中後回敬一波5：0攻勢，再度要回領先。

而兩隊在比賽最後階段也展開激烈拉鋸，活塞一哥康寧漢也挺身接管戰局，在第四節中段一度連拿10分，幫助活塞在倒數2分鐘時取得9分領先，反觀騎士哈登卻在關鍵時刻發生掉球失誤，斷送了球隊的反撲機會，最終活塞就以10分差距收下2連勝，接下來兩隊將移師到騎士主場再交手。

活塞今天以康寧漢拿下25分外帶10助攻表現最佳，哈里斯則有21分、7籃板，羅賓森則是投進5記三分球拿下17分。至於騎士米契爾雖然拿下全場最高31分，艾倫也有22分演出，但哈登全場13投僅3中拿下10分，還有4次失誤，成為騎士全隊「正負值」最低的球員。

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