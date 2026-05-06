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NBA ／塞爾蒂克崩盤後流言四起 史蒂芬斯闢謠：布朗未表達不滿

記者劉肇育／即時報導
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布朗。(路透)
布朗。(路透)

塞爾蒂克在季後賽首輪慘遭76人逆轉，寫下隊史首度在3 ： 1領先下被翻盤的屈辱紀錄，陣中二當家布朗（Jaylen Brown）的去留問題隨即成為焦點。面對外界盛傳布朗對球團感到心灰意冷的謠言，綠衫軍總裁史蒂芬斯（Brad Stevens）今天打破沉默，強調雙方溝通氣氛良好，布朗從未向他表達過任何不滿。

塞爾蒂克今年賽季走得坎坷，儘管一哥泰托姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱傷勢缺陣，布朗扛起領袖重擔，繳出生涯最佳的28.7分、6.9籃板、5.1助攻，帶領球隊寫下56勝、東區第2的佳績。然而，在季後賽首輪手握賽點的情況下連丟三場出局，讓波士頓頓時陷入愁雲慘霧。

名人堂球星麥葛瑞迪（Tracy McGrady）日前在節目上爆料，布朗身為昔日的FMVP，卻在隊內地位與領導價值上未獲得應有尊重，挫折感已在組織內部深埋。麥葛瑞迪直言，「他在泰托姆缺陣時證明了自己，但球團的態度顯然讓他感到不悅。」

針對這番言論，史蒂芬斯在球季結束後的記者會上予以反駁。他表示，自己在周一才剛與布朗深談，「那是一次非常正面、坦誠的對話，他完全沒有提到任何所謂的『挫折感』。我們共事了十年，我熱愛這個孩子，這裡的每個人都愛他。」

布朗近期確實情緒不穩，不僅在直播中砲轟裁判有特定立場，還公開指責76人球星安比德（Joel Embiid）整系列賽都在假摔，甚至因此領到聯盟5萬美元的罰單。但史蒂芬斯選擇力挺子弟兵，認為這只是求勝心切的表現，「我的大門永遠為球員敞開，不論是布朗、泰托姆或是名單上的任何一人。」

史蒂芬斯重申，球隊目前的任務是從這場史詩級的崩盤中吸取教訓，而非被流言蜚語分化，「至少到目前為止，我聽到的布朗與外界描寫的截然不同。」

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