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NBA／扛起騎士輸球責任 哈登：失誤是個人問題 非對方防守

記者劉肇育／即時報導
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活塞111：101擊退騎士隊。（美聯社）
活塞111：101擊退騎士隊。（美聯社）

經歷首輪從1：3落後驚險逆轉的洗禮，活塞隊在次輪對抗中展現截然不同的開局侵略性，靠著先發五人得分全數上雙的多點開花火力，以111：101擊退騎士隊，不僅拔得頭籌，也終結季後賽對戰騎士長達12連敗的難堪紀錄，反觀騎士卻因為失誤問題陷入泥沼。

活塞5日康寧漢（Cade Cunningham）貢獻23分、7助攻，領銜先發陣容多點開花，哈里斯（Tobias Harris）挹注20分，射手羅賓森（Duncan Robinson）則在外線冷箭頻發，三分球10投5中進帳19分。

「在那三場瀕臨淘汰的比賽中，我們深刻理解了『開局』與『急迫感』的重要性。」活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後強調，首輪與魔術的惡戰是最好的導師，「這讓我們學會如何收尾、如何找到進攻點，更重要的是建立起贏球的信念。」

相較於活塞的沉穩，騎士雙衛米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）則顯得步履蹣跚，米契爾下半場熄火僅拿下9分、全場23分，中斷了連續9個系列賽首戰得分破30分的聯盟紀錄，哈登雖有22分進帳，但全場15投6中卻出現多達7次失誤。

騎士全場發生19次失誤，直接讓對手轉換為29分的進攻能量，哈登賽後自責表示，「許多失誤純粹是我的問題，而非對方的防守。如果我們能把球投往籃框，甚至只要一半就好，戰局都會不同。我必須做得更好。」

比賽末段，活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）成為關鍵人物，他先是封阻了哈登的投籃，隨後與康寧漢連線連上演三次扣籃。康寧漢賽後淡然表示，「我們經歷過太多大風大浪，現在只需判讀對手的防守，找到最佳出手點。」

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