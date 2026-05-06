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NBA／詹姆斯轟27分孤掌難鳴 湖人輸18分不敵雷霆

記者曾思儒／即時報導
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雷霆以108：90打敗湖人，搶下勝利。(美聯社)
雷霆以108：90打敗湖人，搶下勝利。(美聯社)

湖人隊和雷霆隊5日開啟季後賽第二輪的對決，作客的湖人開賽雖打出7：0攻勢，但領先第一節就失手，就算當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）攻下全場最高27分，但衛冕軍仍以團隊戰力輾壓湖人，以108：90搶下勝利。

湖人在詹姆斯開賽5分發揮下打出7：0的開節攻勢，不過雷霆先回敬12：4攻勢逆轉，節末再打出9：2攻勢，帶著31：26領先進入第二節後又連拿5分，跨節14：2猛攻讓領先擴大到36：26。

湖人靠艾頓連打進3球縮小比分，但雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）中距離破網再傳助攻領軍下，再回到52：42領先，半場打完也握有61：53優勢。

雷霆除有亞歷山大穿針引線，中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）5日也有亮眼表現，他三分球2投俱中下斬獲24分外帶12籃板，助隊下半場一路維持領先，最終以18分差距迎接勝利，本季季後賽5連勝到手。

首輪直落4橫掃太陽的雷霆，5日亞歷山大和米契爾（Ajay Mitchell）各有18分，替補的麥肯（Jared McCain）三分球5投4中貢獻12分。

湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣下，詹姆斯5日雖有27分、6助攻演出，但里夫斯（Austin Reaves）熄火，16投僅3中拿8分，團隊下半場單節得分都不超過20分，7戰4勝制的系列賽從劣勢開始。

第二戰將於台灣時間本周五登場，仍由雷霆作東。

季後賽 湖人 唐西奇

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