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NBA／質疑裁判吹判有「目的性」塞爾蒂克布朗遭罰5萬美元

記者劉肇育／即時報導
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塞爾蒂克隊明星前鋒布朗吃5萬美元罰單。(美聯社)
塞爾蒂克隊明星前鋒布朗吃5萬美元罰單。(美聯社)

塞爾蒂克隊明星前鋒布朗（Jaylen Brown）在季後賽首輪止步後，心中怒火仍未平息，近日直播時公開指責裁判對其有特定「目的性」的吹判，此舉觸碰聯盟紅線，NBA官方5日宣布，針對布朗批評裁判的言論，處以5萬美元罰款。

這已不是布朗本季首度因為與裁判針鋒相對而荷包失血，早在1月對陣馬刺隊賽後，他曾因兩分鐘的長篇大論抨擊執法尺度，當時遭罰3.5萬美元，然而這次他在首輪對戰76人隊搶七大戰落敗後，情緒明顯更加激昂。

在日前的直播中，布朗放了76人前鋒喬治（Paul George）在進攻時輕微推人的片段，語帶諷刺地表示，「如果你要吹推人，那就吹這一球。同樣的動作、同樣的裁判，結果沒事？比賽繼續？」他隨後憤憤不平地補充，「但如果是發生在我身上，那絕對就是進攻犯規，每個人都這麼做，為何只針對我？」

布朗在首輪系列賽共被吹判了10次進攻犯規，數量是其他球員的兩倍，事實上，布朗例行賽也共領到40次進攻犯規，高居聯盟第二。儘管布朗認為受委屈，但根據聯盟統計，綠衫軍與76人系列賽的犯規數分別為136次與132次，差距微乎其微。

布朗甚至直言，這是一場有預謀的針對，「他們顯然有目的性，我不知道是不是因為我過去常批評他們，讓他們覺得『好，等到了季後賽看我怎麼收拾你』。如果可以的話，我認為某些裁判需要接受調查。」

除了對執法尺度不滿，布朗也將矛頭指向對手明星中鋒安比德（Joel Embiid），他稱讚安比德是史上最偉大的長人之一，但話鋒一轉，隨即抨擊其打球風格，「他愛假摔，這不是新聞，他自己也知道。這種行為真的毀了籃球運動。」

NBA 季後賽 馬刺

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