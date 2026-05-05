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NBA／哈登7次失誤 活塞次輪奪勝 終結季後賽對戰騎士12連敗

記者劉肇育／即時報導
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活塞以111：101擊敗騎士，搶下系列賽首勝。(美聯社)
活塞以111：101擊敗騎士，搶下系列賽首勝。(美聯社)

NBA東區季後賽第二輪賽事，活塞與騎士隊5日展開系列賽首場對決，上半場活塞就在一哥康寧漢（Cade Cunningham）領軍下取得雙位數領先優勢，儘管易籃後騎士展開猛烈反撲，甚至在第四節成功追平比數，但關鍵時刻活塞杜倫（Jalen Duren）挺身而出連拿6分奠定勝基，最終活塞就以111：101搶下系列賽首勝。

東區第一種子活塞與第四種子騎士在季後賽首輪都遭遇七場苦戰，5日展開第二輪首戰交鋒，首節賽事活塞就發起猛烈攻勢，單節灌進37分，其中球隊一哥康寧漢更是延續首輪的火燙手感，在上半場就攻下14分，與騎士米契爾（Donovan Mitchell）互別苗頭，上半場打完活塞也以13分差距領先騎士。

不過易籃後騎士展開猛烈反撲，靠著兇猛的三分球攻勢逐漸將比分差距縮小到個位數，甚至在第四節中段靠著哈登三分線外出手製造對手犯規，且罰球三罰俱中的表現，成功扳平戰局。

但在首輪表現起伏相當大的活塞中鋒杜倫也在關鍵時刻挺身而出，接連接獲搭擋康寧漢的助攻在籃下爆扣，個人連得6分幫助活塞穩住陣腳，反觀騎士卻在比賽最後5分半鐘出現進攻熄火的狀況，讓活塞就此揚長而去，最終以10分差距搶下系列賽首勝，也終結了在季後賽對戰騎士的12連敗。

活塞5日以康寧漢拿下23分外帶7助攻表現最佳，哈里斯（Tobias Harris）則有20分、8籃板演出，杜倫11分、12籃板；騎士則以米契爾23分最佳，但他下半場僅有9分進帳，哈登22分、7助攻、8籃板，但也發生高達7次失誤。

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