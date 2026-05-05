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NBA／斑馬12阻攻「大三元」無用 馬刺2分差不敵灰狼主場失守

記者曾思儒／即時報導
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灰狼隊踢館成功，7戰4勝制的系列賽先下一城。(美聯社)
灰狼隊踢館成功，7戰4勝制的系列賽先下一城。(美聯社)

以第2種子挺進季後賽馬刺隊，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）4日第二輪首戰狂搧12阻攻，寫下NBA季後賽單場新猷，還有11分、15籃板、5助攻的全能表現，但特別「大三元」沒能助黑衫軍守護主場，灰狼隊在明星球員愛德華（Anthony Edwards）復出攻下18分帶動下，以104：102踢館成功，7戰4勝制的系列賽先下一城。

愛德華第一輪碰金塊隊的第4戰因左膝過度伸展成傷兵，9天之後就在今天的第二輪首戰復出；他從板凳出發，三分球3投2中攻下18分，成球隊第四節打出26：14逆轉攻勢的重要成員，加上藍道（Julius Randle）21分發揮，老將康利（Mike Conley）挹注4記三分球在內的12分，「下剋上」擊敗第2種子馬刺。

前三節兩隊分數緊咬，馬刺首節23：24落後，不過第二節在23：29落後下回敬12：0逆轉攻勢，半場打完55：55戰平。

灰狼帶著3分落後進入決勝節，不過81：84落後下在藍道追平三分球破網下打出14：2猛攻；馬刺雖在比賽尾聲努力追分，溫班亞瑪切入灌籃完成「大三元」也率隊追到100：104，愛德華失誤更讓馬刺快攻得手，最後30.9秒追到2分差，但「黑衫軍」雖守下灰狼最後一波攻勢，夏帕尼（Julian Champagnie）空檔的「絕殺」外線也沒進框，讓灰狼驚險以2分差打下勝利。

灰狼6人得分兩位數，除藍道和愛德華，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和夏農（Terrence Shannon Jr.）各拿16分，里德（Naz Reid）替補上陣投進2記三分球在內的12分，都是奪勝功臣；馬刺以哈波（Dylan Harper）18分最高，夏帕尼和卡瑟爾（Stephon Castle）各17分，締造阻攻紀錄的溫班亞瑪17投僅5中，8次外線嘗試都落空。

系列賽第二戰將於周三登場。

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