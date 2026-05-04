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NBA／愛德華水中跑步復健 戰馬刺G1出賽成疑

記者曾思儒／即時報導
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灰狼隊挑戰第2種子馬刺隊能否全員到齊仍是未知數，當家球星愛德華仍被列入出賽成疑名...
灰狼隊挑戰第2種子馬刺隊能否全員到齊仍是未知數，當家球星愛德華仍被列入出賽成疑名單。（美聯社）

西區第二輪賽事將在4日登場，不過灰狼隊挑戰第2種子馬刺隊能否全員到齊仍是未知數，當家球星愛德華（Anthony Edwards）和板凳奇兵多森姆（Ayo Dosunmu）都被列入出賽成疑名單。

愛德華首輪碰金塊隊的第4戰因左膝過度伸展成傷兵，好消息是上周末已經回到球場做了低強度的訓練，2日隨隊前往聖安東尼奧後，3日也獲准參與球隊的早晨投籃訓練。

ESPN接到消息來源指出，愛德華最初目標第3戰或第4戰能回歸，但時程似乎可以再提前。

愛德華稍早才在個人YouTube頻道上傳一支「第一輪內幕」影片，並更新自己的膝蓋傷勢；影片中有他在水中跑步畫面，還有訪問灰狼醫療副總裁海因斯（David Hines），海因斯表示愛德華的復原時間大約需要1到2周。

愛德華是美國時間25日受傷，第二輪首戰離受傷9天，第4戰間隔15天。海因斯影片中也提到，愛德華若在疼痛控制、活動能力和力量都能達到標準，就能更快回歸。

灰狼在少了愛德華下仍在6戰淘汰金塊，其中第4戰狂轟43分的多森姆扮演關鍵角色，不過他第6戰因右小腿酸痛缺陣，4日能否上陣也還未知。

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