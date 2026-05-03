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NBA／搶七大戰第3節猛攻甩開暴龍 騎士搭上晉級末班車

記者曾思儒／即時報導
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艾倫3日攻下22分外帶19籃板。（美聯社）
艾倫3日攻下22分外帶19籃板。（美聯社）

克服上半場最多10分落後，騎士隊3日靠第三節38：19猛攻甩開暴龍隊糾纏，最終在主場以114：102守護下第7戰勝利，搶下最後一張季後賽第二輪門票，東區四強賽將和頭號種子活塞隊會師。

以第4種子迎接季後賽的騎士，和暴龍的首輪系列賽平分秋色，3日驟死戰暴龍開賽打出20：10攻勢，不過騎士馬上打出9：2反擊，首節打完以24：26緊追比數；第二節暴龍在巴恩斯（Scottie Barnes）、希德（Jamal Shead）發揮下再打出13：5攻勢，領先又達兩位數，不過騎士第二節尾聲打出11：2反擊，半場打完追平成49：49。

雙方前6戰得分累積相同，3日上半場又戰平，但第三節出現不同態勢，下半場莫布里（Evan Mobley）率先進球讓騎士首度嘗到領先滋味，米契爾（Donovan Mitchell）追加三分彈，騎士開節兩分半就拉出一波9：0攻勢，讓暴龍早早喊出暫停。恢復比賽後暴龍手感仍冰冷，騎士將攻勢擴大到27：12，儘管3分34秒騎士史特魯斯（Max Strus）對巴恩斯「頭鎚」被吹一級惡意犯規，但巴恩斯節末也領到單場第5犯，讓暴龍雪上加霜。

騎士第三節打出38：19猛攻，第四節米契爾拋投破網更讓領先擴大到89：68，加上艾倫（Jarrett Allen）固守禁區，騎士兩位數優勢一路維持到比賽結束，最終以114：102淘汰暴龍，壓軸挺進第二輪。

艾倫3日攻下22分外帶19籃板，其中8個是進攻籃板，米契爾也有22分進帳，「大鬍子」哈登（James Harden）18分；暴龍以巴恩斯24分最高，巴瑞特（RJ Barrett）23分、6助攻。

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