NBA／從1勝3負上演驚天逆轉 活塞相隔18年闖東區準決賽

美國職籃NBA底特律活塞3日擊敗奧蘭多魔術，成功在季後賽系列賽中大逆轉，奪下東區準決賽的入場券。（美聯社）

美國職籃NBA底特律活塞3日以116：94擊敗奧蘭多魔術，成功在季後賽 系列賽中大逆轉，並奪下東區準決賽的入場券。

中央社引述法新社報導，康寧漢（Cade Cunningham）攻下32分、送出12次助攻；哈里斯（Tobias Harris）貢獻30分、9籃板，這讓一度在7戰4勝制系列賽中以1勝3負落後的活塞，最終以4勝3負逆轉勝。

活塞今年以聯盟第3佳戰績奪下東區頭號種子，這場勝利更是他們自2008年以來，首度在季後賽系列賽中勝出。

康寧漢告訴美國廣播公司（ABC）：「感覺很棒，我們完成了該做的工作，也達成既定目標，這種感覺非常好。」

活塞下一輪的對手，將是第4種子克里夫蘭騎士與第5種子多倫多暴龍之間的勝方。

活塞在第5與第6戰擊敗魔術，成功避免遭淘汰，他們1日克服24分的巨大落後反敗為勝，將系列賽逼入3日的決勝第7戰。

這是活塞隊史上第2度在1勝3負落後下逆轉擊敗魔術，前一次發生在2003年首輪。

康寧漢說：「他們真的把我們逼到了極限。我們因為這個系列賽、因為這支球隊成長了許多。必須給予他們極大的肯定，而我們已經準備好挺進第2輪，繼續完成該做的事。」