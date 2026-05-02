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NBA／安比德、馬克西合飆64分 76人「下剋上」淘汰塞爾蒂克

記者曾思儒／即時報導
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76人隊球星安比德2日攻下19分。(路透)
76人隊球星安比德2日攻下19分。(路透)

前4戰打完陷入1：3落後的76人隊，2日完成瘋狂逆轉，在當家球星安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）合拿64分軍下，以109：100擊敗當家球星泰托姆（Jayson Tatum）缺陣的塞爾蒂克隊，連勝3場下以系列賽4：3闖過頭關，第二輪將碰尼克隊。

這是兩隊季後賽第9度打到驟死第7戰，76人隊史過去11度到客場打第7戰只拿過1勝，唯一勝場就是1982年東區決賽擊敗「綠衫軍」。

本場76人把握住泰托姆左膝不適缺陣的場面，開賽就打出9：0猛攻、首節最多取得15分領先，但「綠衫軍」在布朗（Jaylen Brown）和懷特（Derrick White）領軍下第二節打出18：4攻勢，反以37：36逆轉，不過第二節讀秒階段安比德連賞兩火鍋，助76人帶著55：50領先進入下半場。

懷特上半場13投6中包括7投4中的三分球，攻下全隊最高19分，布朗11投5中拿13分；76人以安比德19分最佳，喬治（Paul George）5投4中拿10分，新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）拿12分，馬克西8分、6籃板、7助攻。

第三節76人在埃奇庫姆和安比德裡外發揮下最多取得84：66領先，三節打完也握有88：75優勢，不過「綠衫軍」開節連拿5分追近比分，8分55秒布朗切入遭犯規後雖抱著膝蓋，休息一陣子才一跛一跛回到球場但仍留在場上，7分59秒還完成「3分打」，加上替補的克塔（Neemias Queta）亮眼表現，助隊打出16：4的瘋狂追分攻勢，差距縮小到91：92。

76人靠安比德飆進三分彈止血，接續數度被追到1分差也頂住壓力，最後1分15秒馬克西關鍵切入著隊領先到103：98，埃奇庫姆讀秒階段的罰球也把握，讓76人以109：100踢館成功，上演第7種子「下剋上」擊敗第2種子戲碼，挺進第二輪。

安比德攻下全場最高34分、12籃板外帶6助攻，馬克西30分、11籃板、7助攻，埃奇庫姆三分球11投5中貢獻23分，都成球隊逆轉勝功臣；布朗33分是「綠衫軍」最高，懷特26分，替補的克塔17分、12籃板。

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