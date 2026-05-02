NBA／讓魔術連23投不中逼出搶七 活塞教頭：防守表現足以載入史冊

活塞一哥康寧漢（左）一人在下半場就拿下等同魔術團隊的19分。（路透）

活塞1日在東區季後賽 首輪第6場比賽，靠著下半場讓魔術出手37次僅命中4球的表現，成功將系列賽帶入搶七大戰，其中活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）一人在下半場就拿下等同魔術團隊的19分，賽後談到球隊的防守表現時，他也強調只要活塞能夠按照應有的方式防守，對手確實是難以得分。

系列賽前4場打完以1勝3負落後的活塞，在前一場成功續命後，1日又在最多落後到24分的情況下，於下半場完成戲劇化逆轉秀，尤其是讓魔術在第三節中段到第四節最後2分半鐘一度連續23次出手落空的防守表現，成為活塞逆轉勝出，逼出搶七大戰的主因。

而根據統計數據，魔術下半場37投僅4中，命中率11%，更是創下NBA 自1997年開始採計逐球紀錄以來，下半場最低的命中率，談到球隊1日防守表現，康寧漢說：「當我們按照應有的方式防守時，他們確實很難在我們防守下得分，只可惜在這個系列賽中，我們並沒有太多這樣的表現，導致給予他們機會。」

康寧漢直言，球隊在系列賽之初為自己挖了一個大坑，但現在他們已經準備爬出來，「這需要付出一切，需要你豁出去爭搶，我們現在能把比賽帶回主場，接下來我們必須完成未完成的工作。過去一年我們都在談論『底特律韌性』，接下來的搶七大戰肯定會很精采。」

而活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也表示，球隊1日下半場的防守表現絕對足以載入史冊，「這是一場特別的秀，將他們下半場限制只拿19分，第四節僅有8分，這毫無疑問是史詩級的表現。」