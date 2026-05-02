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NBA／詹姆斯28分領湖人G6收拾火箭 第二輪強碰衛冕軍雷霆

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NBA／詹姆斯28分領湖人G6收拾火箭 第二輪強碰衛冕軍雷霆

記者劉肇育／即時報導
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湖人1日在系列賽第6場比賽，靠著詹姆斯和八村壘攜手攻下49分，以98：78取勝，...
湖人1日在系列賽第6場比賽，靠著詹姆斯和八村壘攜手攻下49分，以98：78取勝，系列賽以4勝2負拿下晉級到第二輪，並將遭遇衛冕軍雷霆。（美聯社）

在系列賽連兩戰關門未果後，湖人1日在系列賽第6場比賽，靠著詹姆斯（LeBron James）和八村壘攜手攻下49分，以及火箭進攻全面熄火下，最終以98：78取勝，系列賽以4勝2負拿下晉級到第二輪，並將遭遇衛冕軍雷霆。

湖人與火箭今年季後賽首輪都飽受傷病打擊，其中湖人在唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣的情況下，里夫斯（Austin Reaves）則是在前場比賽歸隊，但火箭卻在杜蘭特（Kevin Durant）無法出賽的情況下，連贏兩場比賽，將系列賽追到2勝3負落後。

兩隊1日轉戰休士頓進行第6戰，在前兩場比賽都未能替系列賽關門的情況下，湖人1日上半場就在詹姆斯領軍下火力全開，他在上半場就轟下18分，搭配上里夫斯也有7分進帳，湖人上半場打完就取得49：31領先。

反觀過去兩戰表現亮眼的火箭，1日整場比賽都無法找到進攻節奏，上半場兩節得分都未達20分，易籃後儘管手感逐漸回溫，但在比分差距過大的情況下，對於戰況已無太多影響，湖人最終就以20分差距勝出，系列賽以4勝2負晉級，並將在第二輪遭遇衛冕軍雷霆。

湖人1日以詹姆斯攻下28分、8助攻、7籃板表現最佳，八村壘21分，里夫斯15分，火箭森根（Alperen Sengun）17分、11籃板，湯普森（Amen Thompson）18分、8籃板，但火箭1日團隊三分球出手28次僅命中5球，與湖人的28投12中有不小落差，成為勝負關鍵因素之一。

而這也是湖人自2023年以來再度打進西區第二輪，但接下來他們將遭遇首輪橫掃太陽的雷霆，且本季雷霆在例行賽面對湖人也收下4勝0敗，淨勝分高達29分。此外，唐西奇（Luka Doncic）能否趕在這個系列賽歸隊，也被認為是湖人能否與雷霆抗衡的關鍵。

季後賽 休士頓 湖人

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