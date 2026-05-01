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NBA／魔術一度連23投不中 活塞24分落後大逆轉逼出搶七大戰

記者劉肇育／即時報導
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活塞以93：79擊敗魔術，將系列賽帶入搶七大戰。(路透)
活塞以93：79擊敗魔術，將系列賽帶入搶七大戰。(路透)

NBA東區季後賽首輪活塞與魔術系列賽1日出現戲劇化結果，第三節初一度領先到24分的魔術，卻在第三節中段到第四節一度出現連續23投落空的狀況，僅能靠著罰球得分，直到比賽最後2分22秒才終止進球荒，但活塞已經反取得雙位數得分，最終活塞就以93：79擊敗魔術，將系列賽帶入搶七大戰。

今年從附加賽勝出，以東區老八晉級到季後賽的魔術，在與東區頭號種子活塞的前4場比賽打完後，取得3勝1負的聽牌優勢，一度有機會上演「老八傳奇」，前一場比賽活塞在主場成功續命後，1日轉戰魔術主場持續背水一戰，力拚將系列賽帶入搶七。

不過回到主場的魔術，在上半場不僅展現多點開花的攻勢，班凱羅（Paolo Banchero）、貝恩（Desmond Bane）就攜手攻下25分，在第二節帶領魔術打出35：12的攻勢，還靠著防守讓活塞在上半場僅攻下38分，上半場打完魔術已經取得22分領先。

易籃後，魔術貝恩再度得分後兩隊已經來到本場比賽最大分差24分，但隨後賽況風雲變色，在主場出賽的魔術卻突然找不到籃框，在第三節中段到第四節前9分多鐘，一度出現連續23次出手落空的狀況，其中在第四節前9分鐘只靠著罰球拿下4分，反觀活塞在第三節打出24：11攻勢後，第四節更是成功逆轉戰局。

在比賽最後2分多鐘魔術班凱羅投進球隊該節第一顆進球時，活塞已經領先達到12分，最終活塞也以14分差戲劇化逆轉勝出，也將系列賽重新帶回到主場進行搶七大戰。

活塞以一哥康寧漢（Cade Cunningham）攻下32分、10籃板表現最佳，哈里斯（Tobias Harris）則有22分；至於魔術在華格納（Franz Wagner）缺陣下，以班凱羅（Paolo Banchero）和貝恩各拿下17分最多。

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