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NBA／火箭盼上演史上首次輸3贏4大逆轉 森根：我們將再回到湖人主場

記者劉肇育／即時報導
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火箭中鋒申根（中）此役繳出14分、9籃板與8助攻的全能成績單。（美聯社）
火箭中鋒申根（中）此役繳出14分、9籃板與8助攻的全能成績單。（美聯社）

面對季後賽首輪「輸球就回家」的斷崖邊緣，火箭隊29日在當家球星杜蘭特（Kevin Durant）缺陣的情況下展現了驚人韌性，在客場憑藉史密斯（Jabari Smith Jr.）與伊森（Tari Eason）合砍40分的強勢表現，成功將戰局帶回休士頓

這場勝利對火箭而言彌足珍貴，尤其是杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺席了系列賽五場中的四場，外界一度看衰這支德州勁旅，然而火箭青年軍拒絕認輸，中鋒申根（Alperen Sengun）此役繳出14分、9籃板與8助攻的全能成績單，成為球隊穩定的供輸中樞。

儘管NBA歷史上從未有球隊在0勝3負落後下反超奪冠，甚至在159支開局0勝3負落後的球隊中，僅有4隊曾將系列賽帶入搶七，但火箭已完成了一半的奇蹟，申根賽後語氣堅定表示，「我們曾身處險境，但現在我們要一場一場贏回來，挑戰歷史。接下來我們將回到主場，然後再度回到這裡（湖人主場），繼續保持現在的狀態。」

此外，火箭年輕後衛謝普得（Reed Sheppard）29日在第四節挺身而出，先是穩穩跳投命中，隨後更直接從詹姆斯手中完成抄截並快攻扣籃，一舉擊碎湖人反撲氣焰。對第三戰曾發生關鍵失誤導致被追平的他來說，這一扣無疑是最好的救贖，「第三場比賽之後，我們本可以放棄或是垂頭喪氣，但我們沒有這樣做，我們看了影片從中記取教訓，我們會繼續戰鬥，爭取勝利機會。」

反觀湖人，儘管當家球星詹姆斯（LeBron James）下半場狂砍17分、全場進帳25分，且射手里夫斯（Austin Reaves）傷癒復出挹注22分，卻仍難掩團隊低迷，湖人全場發生15次低級失誤，關鍵時刻的進攻選擇更是荒腔走板，這僅是紫金大軍自二月以來在主場的第二敗。

詹姆斯賽後坦言，「這只是一場比賽，對手表現確實優異，我們必須在接下來的比賽中給予回應。」這也是詹姆斯長達23年的職業生涯中，少見在2勝0負領先後遭遇如此頑強的抵抗。

休士頓 季後賽 德州

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