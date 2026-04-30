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NBA／里夫斯歸隊難救湖人 火箭系列賽輸3追2史上第16隊

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NBA／里夫斯歸隊難救湖人 火箭系列賽輸3追2史上第16隊

記者劉肇育／即時報導
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聽牌的湖人迎回今年季後賽都還不曾出賽的後衛里夫斯(中)，仍難挽戰局。（路透）
聽牌的湖人迎回今年季後賽都還不曾出賽的後衛里夫斯(中)，仍難挽戰局。（路透）

系列賽第4戰在主場扳回一城的火箭，4月29日繼續在杜蘭特（Kevin Durant）缺陣的情況下，於湖人主場力拚延長戰線，在首節一度落後的情況下，火箭第二節起外線火力全開逆轉戰局，最終以99：93擊敗湖人，在杜蘭特缺陣的情況下反拉出2連勝，系列賽追到2勝3負。

杜蘭特今年季後賽首輪飽受傷勢所苦，僅在與湖人的系列賽第二場比賽出賽一場，不過該場比賽不僅無法幫助球隊取勝，火箭在前三場比賽打完後也以0：3落後，直到前一場比賽才在主場扳回一城。

本場兩隊則是回到湖人主場再戰，聽牌的湖人也迎回今年季後賽都還不曾出賽的後衛里夫斯（Austin Reaves），希望能在主場成功關門，首節替補上陣的里夫斯也與史馬特（Marcus Smart）聯手，幫助湖人取得7分領先。但第二節火箭外線手感加溫，單節投進6記三分球，反觀湖人卻因為失誤過多僅拿下19分，讓火箭反倒以51：47領先進入中場休息。

下半場火箭靠著外線手感優勢一路保持領先，甚至在比賽最後5分鐘都還保有13分領先，但最後4分半鐘八村壘的三分球命中，隨後艾頓（Deandre Ayton）、詹姆斯（LeBron James）也連續得分，幫助湖人追到僅剩3分差距。

關鍵時刻火箭謝普得（Reed Sheppard）挺身而出展現大心臟，先是中距離跳投得手，又抄截發動反快攻灌籃，一人連得4分止血，火箭也在比賽最後2分20秒擴大到7分領先。

比賽最後階段，湖人里夫斯連得4分後，艾頓又完成一記補扣，湖人在倒數21.3秒追到僅剩3分差距，但關鍵時刻詹姆斯連續三分球出手都落空，最終火箭也以6分差距勝出，成為史上第16支在系列賽0：3落後後，將比賽帶入第6戰的球隊。

火箭本場以史密斯（Jabari Smith Jr.）拿下22分最佳，森根（Alperen Sengun）則有14分、9籃板、8助攻，伊森（Tari Eason）18分。至於湖人則以詹姆斯25分、7助攻最佳，傷癒歸隊的里夫斯22分、6助攻，艾頓18分、17籃板。

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