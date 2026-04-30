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NBA／樂透抽籤結果擬成關鍵因素 柯爾下周與勇士續談未來動向

記者劉肇育／即時報導
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勇士隊在今年無緣季後賽後，總教頭柯爾未來動向持續牽動灣區人心。（美聯社）
勇士隊在今年無緣季後賽後，總教頭柯爾未來動向持續牽動灣區人心。（美聯社）

勇士隊在今年無緣季後賽後，總教頭柯爾（Steve Kerr）未來動向持續牽動灣區人心，本周柯爾雖然與球團老闆拉卡伯（Joe Lacob）、總管鄧利維（Mike Dunleavy）進行了長達兩小時的密會，並被認為有所進展，但雙方仍未敲定任何共識，也將在下周再度碰面會談。

60歲的柯爾已在勇士帥位上待了長達12個賽季，經歷了四冠王朝的輝煌，也正面臨核心陣容老化的陣痛。據悉，柯爾目前正處於「掙扎」的情緒中，他在賽季結束當晚曾感性表示，「我依然熱愛執教，但我也明白，這份工作是有『保質期』的。當一段輝煌的旅程畫下句點，有時確實需要新血與新想法。」

對柯爾而言，他仍願意領導由柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）組成、具備競爭力的季後賽球隊，但對於是否要成為球隊「徹底重建」時期的門面，雙方仍存有疑慮。

勇士球團強調，這純粹是一項「籃球決策」，管理階層希望針對進攻哲學與教練團成員進行微調，而柯爾則在評估球隊是否有能力在強敵環伺的西區，透過季外補強重返爭冠行列。

由於5月10日的樂透選秀抽籤即將到來，勇士約有9.4%機率衝入前4順位，這枚選秀權不僅將作為勇士休賽季重組陣容的籌碼，也被認為是柯爾最終是否續約的關鍵因素之一。

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