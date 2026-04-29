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NBA／康寧漢狂轟隊史新高45分 活塞G5退魔術續命

記者曾思儒／即時報導
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康寧漢。(美聯社)
康寧漢。(美聯社)

退無可退的活塞隊，當家球星康寧漢（Cade Cunningham）今天季後賽首輪第5戰狂轟隊史季後賽新高45分，包括最後31.3秒的關鍵中距離跳投，率頭號種子以116：109擊敗魔術隊，將戰線延長到第6戰。

4戰打完率先聽牌的魔術，離「老八傳奇」只差一步，今天看板人物班凱羅（Paolo Banchero）也有6記三分球在內45分演出，但沒能突破隊史客場打第5戰的魔咒，今天吞敗後在客場打第5戰的成績是0勝10敗。

活塞首節就以38：26領先，第二節最多握有17分優勢，但魔術半場打完將差距縮小到6分差，下半場也展現韌性，落後兩位數後又能追進差距，第四節最後1分09秒班凱羅投進外線後又追到3分差。

康寧漢的中距離破網助隊將領先回到5分，魔術喊出暫停後第一波進攻又被吹進攻犯規，最後22秒哈里斯（Tobias Harris）兩罰俱中再下保險分，助活塞驚險已116：109延長戰線。

出賽44分鐘的康寧漢和全場23投13中加上14罰俱中，轟下隊史季後賽單場新高的45分，哈里斯也有23分貢獻。

魔術前鋒華格納（Franz Wagner）因右腿傷勢缺陣，班凱羅今天雖也轟下個人季後賽新高45分，但12罰錯過7球，團隊30罰也僅16中，讓活塞「續命」。

第6戰將於明天移師奧蘭多，若有第7戰將於周六進行。

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