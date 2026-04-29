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NBA／不再介意與喬丹比較 詹姆斯：希望穿上23號讓他感到榮耀

記者劉肇育／即時報導
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談起兒時偶像，詹姆斯(圖)語氣中充滿敬意，他坦言，童年在俄亥俄州阿克倫成長時，喬...
談起兒時偶像，詹姆斯(圖)語氣中充滿敬意，他坦言，童年在俄亥俄州阿克倫成長時，喬丹就是他的光。(路透)

NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）步入職業生涯的黃昏之際，關於「史上最佳（GOAT）」的辯論從未停歇，儘管外界總愛將他與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）放在天秤兩端衡量，但詹姆斯在近日接受專訪時首度感性吐露，「我希望當初穿上那件23號球衣，能讓他感到榮耀。」

詹姆斯與喬丹，一個是身高206公分、體重113公斤的現代全能「控球前鋒」，一個是198公分、91公斤的究極得分後衛，詹姆斯認為，兩人的籃球基因本就不同，「我這一輩子都在尋找傳球空間，而MJ則是尋找投籃機會。雖然我認為自己在某些領域比他更好，但他真的太偉大了。」

談起兒時偶像，詹姆斯語氣中充滿敬意，他坦言，童年在俄亥俄州阿克倫成長時，喬丹就是他的光，「我從未想過能成為他，但我夢想著能穿上自己的簽名鞋、能在讀秒階段投進絕殺球，甚至像他一樣在空中飛翔。在那段日子裡，我確實需要這樣的激勵。」

然而，職業生涯冠軍系列賽4勝6敗戰績，始終是「詹皇派」在面對喬丹6戰全勝神話時的硬傷，現年41歲的詹姆斯對此顯得豁達，他苦笑表示，年輕時確實會被這些評論左右，「大家似乎覺得與其輸掉總決賽，不如首輪就出局，這對我來說很荒謬。無論是連續8年闖進總決賽，或是成為史上得分王，總有人能找到理由來貶低我。」

「當我意識到這些批評只是針對我個人時，我反而開始學會欣賞。」詹姆斯直言，儘管內心仍對沒能擁有更高的決賽勝率感到懊惱，但他已不再受困於輿論，「我知道自己在這一路上已經盡了全力。」

對於永無止境的GOAT之爭，詹姆斯將其定義為「茶餘飯後閒談」，認為這種討論往往建立在「踩一捧一」的基礎上，「你可以同時愛我們兩個人，而不必透過貶低其中一個來抬高另一個。雖然被貶低的通常是我，但我很確信，我已經完成屬於我的那部分征程。」

喬丹 NBA

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