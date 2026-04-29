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NBA／暌違9年再奪系列賽勝利 馬刺淘汰拓荒者晉第二輪

記者劉肇育／即時報導
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溫班亞瑪攻下17分、14籃板，馬刺順利在第5戰解決拓荒者晉級第二輪。(路透)
溫班亞瑪攻下17分、14籃板，馬刺順利在第5戰解決拓荒者晉級第二輪。(路透)

西區季後賽首輪陷入淘汰絕境的拓荒者隊，28日作客馬刺隊主場力拚延長戰線，在一度落後到28分的情況下，拓荒者在第四節雖然追到僅剩9分差距，但關鍵時刻福克斯（De'Aaron Fox）挺身而出連得9分，幫助馬刺鎖定勝局，最終114：95擊敗拓荒者，成為第二支晉級季後賽第二輪的球隊。

馬刺在系列賽第3、4戰於拓荒者主場收下2連勝後，今天回到主場力拚晉級，賽前聯盟也為剛拿下年度最佳第六人的強森（Keldon Johnson）頒發獎項，而馬刺也在上半場就火力全開，尤其是夏帕尼（Julian Champagnie）在上半場就投進4記三分球拿下全隊最高的14分，幫助馬刺帶著20分領先進入到下半場。

不過馬刺上半場大幅領先的關鍵並不是在進攻端，而是防守端成功壓制對手，尤其溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上半場不斷潛伏在禁區之中阻撓拓荒者球員的出手，讓拓荒者在上半場除了攻下16分的阿夫迪賈（Deni Avdija）外，其他球員都難以進入進攻節奏。

易籃後拓荒者嘗試反撲，在第三節打完仍落後21分的情況下，趁著第四節初馬刺突然出現進攻當機的狀況，靠著西索科（Sidy Cissoko）、克林根（Donovan Clingan）和哈勒戴（Jrue Holiday）連續三分球命中，拉出一波17：5的攻勢，追到僅剩9分差。

但關鍵時刻福克斯挺身而出連得9分止血，光是第四節就拿下13分，幫助馬刺奠定勝基，最終就以19分差距擊敗拓荒者，系列賽4：1勝出，成為衛冕軍雷霆後第二支晉級第二輪的球隊，也是馬刺自2017年後再度在季後賽奪下系列賽勝利，並將靜待金塊與灰狼隊系列賽勝方出爐。

馬刺共計6人得分雙位數，福克斯拿下全隊最高21分外帶9助攻，文班亞瑪則有17分、14籃板，夏帕尼投進5記三分球拿下19分；拓荒者則以阿夫迪賈拿下22分最佳。

NBA 季後賽 馬刺

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