NBA／布朗森39分領軍 尼克29分血洗老鷹聽牌

布朗森。(美聯社)

揮別連兩場1分失利陰霾，尼克隊今(28)天在布朗森（Jalen Brunson）39分領軍下，季後賽首輪第5戰幾乎全場領先老鷹隊，最終更寫下126：97大勝，取得3勝2敗「聽牌」優勢。

布朗森上半場就攻下17分，下半場再得22分，離個人季後賽第9場40分以上比賽只有一球差距；隊友阿努諾比（OG Anunoby）也有17分、10籃板「雙10」演出，搭配唐斯（Karl-Anthony Towns）16分、14籃板、6助攻，替補也有3人得分兩位數，包括麥克布萊德（Miles McBride）的20分貢獻，寫下主場大勝。

老鷹首戰失利後，第2戰和第3戰都以1分差奪勝，不過第4戰在最多落後32分下以98：114吞敗，今天又是首局就陷入22：35劣勢，除了開賽短暫2分領先外一路落後。

尼克第二節再以一波8：0攻勢擴大差距，半場打完取得64：48領先，下半場再有12：0猛攻讓優勢到110：82，讓老鷹沒有反撲空間。

老鷹先前的奪勝功臣麥凱倫（CJ McCollum）今天10投3中僅拿6分，強森（Jalen Johnson）18分、10籃板、6助攻已是老鷹表現最佳的球員。

2022年轉戰紐約的布朗森，穿上尼克戰袍已經有8度季後賽拿下至少40分，今天繳出本季季後賽新高，助隊搶下關鍵第3勝，只要再1勝就能連4季晉級季後賽第二輪，將是1991到92賽季開始連9季季後賽闖頭關後的最長晉級紀錄。

系列賽第6戰將在30日轉戰亞特蘭大進行，若有第7戰將回到紐約。