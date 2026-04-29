我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認定伊朗假談判 傳川普要長期封鎖荷莫茲

不僅是園藝好物 9個別丟咖啡渣的好理由

NBA／布朗森39分領軍 尼克29分血洗老鷹聽牌

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布朗森。(美聯社)
布朗森。(美聯社)

揮別連兩場1分失利陰霾，尼克隊今(28)天在布朗森（Jalen Brunson）39分領軍下，季後賽首輪第5戰幾乎全場領先老鷹隊，最終更寫下126：97大勝，取得3勝2敗「聽牌」優勢。

布朗森上半場就攻下17分，下半場再得22分，離個人季後賽第9場40分以上比賽只有一球差距；隊友阿努諾比（OG Anunoby）也有17分、10籃板「雙10」演出，搭配唐斯（Karl-Anthony Towns）16分、14籃板、6助攻，替補也有3人得分兩位數，包括麥克布萊德（Miles McBride）的20分貢獻，寫下主場大勝。

老鷹首戰失利後，第2戰和第3戰都以1分差奪勝，不過第4戰在最多落後32分下以98：114吞敗，今天又是首局就陷入22：35劣勢，除了開賽短暫2分領先外一路落後。

尼克第二節再以一波8：0攻勢擴大差距，半場打完取得64：48領先，下半場再有12：0猛攻讓優勢到110：82，讓老鷹沒有反撲空間。

老鷹先前的奪勝功臣麥凱倫（CJ McCollum）今天10投3中僅拿6分，強森（Jalen Johnson）18分、10籃板、6助攻已是老鷹表現最佳的球員。

2022年轉戰紐約的布朗森，穿上尼克戰袍已經有8度季後賽拿下至少40分，今天繳出本季季後賽新高，助隊搶下關鍵第3勝，只要再1勝就能連4季晉級季後賽第二輪，將是1991到92賽季開始連9季季後賽闖頭關後的最長晉級紀錄。

系列賽第6戰將在30日轉戰亞特蘭大進行，若有第7戰將回到紐約。

上一則

NBA／樂透抽籤重磅改革 推「3-2-1」新制擺爛恐跌入懲罰區

延伸閱讀

NBA／麥凱倫關鍵跳投、布朗森致命失誤 老鷹再1分險勝尼克系列賽反超

NBA／麥凱倫關鍵跳投、布朗森致命失誤 老鷹再1分險勝尼克系列賽反超
NBA／布朗森帶領尼克勝老鷹 東區季後賽首戰告捷

NBA／布朗森帶領尼克勝老鷹 東區季後賽首戰告捷
NBA／唐斯季後賽首度大三元退老鷹 尼克扳平系列賽

NBA／唐斯季後賽首度大三元退老鷹 尼克扳平系列賽
NBA／尼克第四節崩盤 老鷹1分差險勝扳平系列賽

NBA／尼克第四節崩盤 老鷹1分差險勝扳平系列賽

熱門新聞

圖為右到左為：義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、義大利體育部長阿波狄（Andrea Abodi）和義大利奧會主席布翁菲以奧（Luciano Buonfiglio）2月12日在米蘭冬奧女子超級大迴轉高山滑雪比賽的頒獎儀式上。美聯社

美特使喊藍衫軍取代伊朗參加世界盃 義大利體壇一致反對：感覺被冒犯

2026-04-23 12:28
佐佐木朗希拿到本季首勝。(歐新社)

MLB／道奇學長合敲14安 佐佐木朗希相隔357天拿下勝投

2026-04-25 22:48
葡萄牙球星C羅。（路透）

足球／前廚師曝光C羅私密食譜：不喝牛奶、定期吃內臟

2026-04-25 01:38
史馬特（36號）繳出平均20.3分、8.3助攻、3.7抄截的亮眼成績。(路透)

NBA／扛下雙衛空缺助湖人聽牌 史馬特：能重返季後賽太美妙

2026-04-25 03:50
阿爾卡拉斯無緣法網3連霸。（美聯社）

網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

2026-04-25 01:58
溫班亞瑪。(美聯社)

NBA／溫班亞瑪打12分鐘重摔 疑似腦震盪G2不回歸

2026-04-21 22:02

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算