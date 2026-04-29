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NBA／樂透抽籤重磅改革 推「3-2-1」新制擺爛恐跌入懲罰區

記者劉肇育／即時報導
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為了改善擺爛潮，聯盟已向30支球隊總管提出一項名為「3-2-1樂透」的選秀改革方...
為了改善擺爛潮，聯盟已向30支球隊總管提出一項名為「3-2-1樂透」的選秀改革方案。 (美聯社)

為了徹底根除聯盟長年以來「擺爛」求籤的歪風，NBA傳出聯盟辦公室已向30支球隊總管提出一項名為「3-2-1樂透」的選秀改革方案，不僅將樂透抽籤球隊擴大至16隊，更破天荒設立「降級區」，戰績最差的三支球隊，獲得狀元籤的機率反而會縮水。

這項改革方案預計最快在2027年選秀會實施，過去幾個月，聯盟已多次召開競賽委員會與董事會討論，預計在5月28日的會議中進行最終表決，雖然細節仍有微調空間，但據悉多數球隊已對此架構達成共識。

新制的核心在於翻轉「輸球拿高機率」的邏輯，所謂「3-2-1」，指的是根據戰績分配的抽籤球球數，未進入季後賽或附加賽、且避開聯盟墊底3名的球隊（即戰績第4至10差），每隊擁有3顆球，戰績最差的前3名隊伍，因落入「降級區」，抽籤球數縮減至2顆，但將能確保取得前12順位籤。東、西區附加賽排名第9、10名的球隊，同樣擁有2顆球，在附加賽7-8名對決中落敗的球隊則擁有1顆球。

此外，為了防止長期積弱不振的球隊壟斷天賦，新制規定任何球隊不得連續兩年獲得狀元籤，也無法連續三年抽中前五順位，同時，聯盟將擴大懲罰權力，若認定球隊有明顯擺爛行為，有權直接沒收或削減其抽籤機率。

新制最大的誘因在於，原本墊底的球隊為了逃離「降級區」，在賽季後半段勢必得拚盡全力贏球以換取更多抽籤機率；而中段班球隊也能在爭奪附加賽門票之餘，確保抽籤權益。不過這項「3-2-1」方案設有日落條款，將試行至2029年，與現行勞資協議同步，屆時將視成效決定是否延續。

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