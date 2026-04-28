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NBA／綠衫軍浪費13分領先 安比德33分率76人逆轉勝延長戰線

記者曾思儒／即時報導
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安比德。(美聯社)
安比德。(美聯社)

有機會主場終結季後賽的「綠衫軍」塞爾蒂克隊，今天浪費最多13分領先，第四節手感降溫下遭76人隊反撲，費城在當家球星安比德（Joel Embiid）33分、8助攻領軍下，第四節打出24：8的海嘯攻勢逆轉，最終以113：97搶下第5戰勝利，延長戰線到第6戰。

取得「聽牌」優勢的塞爾蒂克，首節以23：21領先，半場打完差距擴大到57：50，第三節開節6：0攻勢下領先更到63：50。

76人第三節尾聲先靠外線追分，佐蒙德（Andre Drummond）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）聯手投進5記三分彈，助隊從70：78落後到三節打完追到85：86，第四節喬治第一球又是外線破網，讓76人88：86超前。

76人接續除安比德強攻，葛萊姆斯3罰得手後再投進單場第4記三分球，助隊打出一波21：8的海嘯攻勢，從原本1分落後到106：94超前；手感冰冷的塞爾蒂克連罰球機會都沒能把握，泰托姆（Jayson Tatum）2罰都失手，76人新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）飆進外線讓分數再擴大，直到2分16秒布朗（Jaylen Brown）2罰得手才中斷76人一波12：0攻勢。

最後2分鐘兩隊就換下主力，最終76人就以16分差距奪勝，明天將回到費城迎接第6戰。

76人下半場三分球22投10中成逆轉關鍵之一，季後賽第4戰回歸的安比德今天攻下全場最高33分外帶8助攻，馬克西25分、10籃板，葛萊姆斯板凳貢獻18分；第4戰飆進隊史季後賽新紀錄24記三分彈的塞爾蒂克，今天在主場39投僅11中，泰托姆雖攻下全隊最高24分和16籃板但三分球12投4中，布朗22分。

費城 季後賽

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