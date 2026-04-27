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NBA／迫使康寧漢全場8失誤 魔術3：1聽牌有望上演老八傳奇

記者劉肇育／即時報導
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活塞隊球星康寧漢(左)27日遭對手嚴密防守。(美聯社)
活塞隊球星康寧漢(左)27日遭對手嚴密防守。(美聯社)

東區季後賽首輪活塞與魔術隊之戰，在系列賽前3場比賽打完取得2：1領先的東區老八魔術，今天持續在主場帶給活塞壓力，在全場製造活塞發生高達20次失誤的情況下，魔術下半場都以個位數差距領先，最終就以94：88勝出，系列賽取得3：1領先。

今年從附加賽脫穎而出的魔術，在系列賽前兩場比賽於客場拿下1勝1敗後，回到主場後首場比賽又以8分取勝，取得2：1的領先，有機會上演老八傳奇。

反觀身為東區龍頭的活塞，在球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）近幾場比賽遭到魔術針對性防守的情況下，除了首戰猛轟39分外，近兩場比賽雖然也都有27分進帳，但個人失誤也暴增。

今天魔術也延續同樣的防守策略，讓康寧漢依舊打得綁手綁腳，雖然他在上半場就攻下16分，但12投僅5中，且還發生高達6次失誤，而魔術也靠著第二節末段一波17：6的攻勢反超前比數，以54：52領先進入下半場。

易籃後，魔術持續在防守端帶給活塞壓力，也一路保持著個位數的領先，儘管比賽最後5分半鐘活塞湯普森（Ausar Thompson）上籃得手後雙方一度戰成平手，但凱恩（Jamal Cain）下一波進攻隨即在活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）頭上爆扣得手，讓魔術主場士氣大振，加上倒數1分16秒貝恩（Desmond Bane）打板三分命中，讓在場邊觀賽的前灰熊隊友莫蘭特（Ja Morant）都起身為他歡呼 ，魔術也取得6分領先。

反觀活塞湯普森在倒數27秒兩罰盡墨，錯過追近比分的機會，最終魔術也以6分差距擊敗活塞，系列賽取得3：1聽牌優勢，也有望成為繼2023年的熱火淘汰公鹿後，史上第8支在季後賽首輪擊敗頭號種子的「老八」。

魔術今天以貝恩投進5記三分球拿下22分最佳，班凱羅（Paolo Banchero）則有18分進帳，華格納（Franz Wagner）19分；至於活塞康寧漢雖然有25分、9籃板、6助攻，但發生高達8次失誤，哈里斯（Tobias Harris）20分，慘遭重扣的杜倫（Jalen Duren）則僅有12分、8籃板進帳。

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