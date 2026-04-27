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NBA／被問是否交易阿德巴約 熱火總裁：除非拿溫班亞瑪+8選秀權

記者劉肇育／即時報導
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熱火隊球星阿德巴約。（路透）
熱火隊球星阿德巴約。（路透）

即便已屆81歲高齡，熱火隊總裁「油頭」萊里（Pat Riley）心中那股對勝利的渴望，並未隨著邁阿密的海風而冷卻，熱火今天舉行的季末記者會，萊里明確表示自己無意退休或辭職，重申他對球隊第四座總冠軍的承諾，期待奪冠遊行再一次在邁阿密登場。

熱火本季在附加賽惜敗黃蜂，自2018-19賽季以來首度無緣季後賽，對於連續四年陷入附加賽泥淖，萊里語氣中透露出強烈不甘，但他強調絕對不會為了選秀資產而選擇「擺爛」，「如果有人命令我走上擺爛這條路，我會選擇離開，這是一場瘋狂的行為，我的哲學裡只有贏球。」

面對即將到來的休賽季，熱火手握自2018年以來的首枚樂透籤，陣中如赫洛（Tyler Herro）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）都面臨續約課題，儘管市場傳出熱火可能參與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的爭奪戰，但萊里心中有一道不可逾越的紅線阿德巴約（Bam Adebayo）。

「他們不是阿德巴約。」當被問及是否會效法他隊交易陣中球星以求重建時，萊里給出了斬釘截鐵的否定，「他是球隊的支柱與文化承載者，除非有人拿溫班亞瑪（Victor Wembanyama）外加八個選秀權來換，否則免談。」

針對本季飽受傷病困擾、僅出賽33場的射手赫洛，萊里證實其已完成足部預防性手術，預計7月即可歸隊，不過，對於這名明星後衛的大額續約，萊里表現得相對冷靜，強調球隊在財務規劃上需保持紀律。

萊里坦言對近幾年的表現並不滿意，除了2023年殺入總決賽外，熱火的競爭力顯然未達他的標準，雖然他也自嘲正步入高齡，但只要還在位一天，他就要戰鬥到最後一刻。

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