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NBA／安比德回歸還慘輸32分 綠衫軍G4狂轟新高24記三分彈搶先聽牌

記者曾思儒／即時報導
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塞爾蒂克隊球星普里查德（中）26日頭中6記三分球。(路透)
塞爾蒂克隊球星普里查德（中）26日頭中6記三分球。(路透)

76人隊今天雖迎接當家球星安比德（Joel Embiid）回歸，但擋不住手感火燙的塞爾蒂克隊；綠衫軍今天在射手普里查德（Payton Pritchard）6記三分球帶動下，全隊轟下隊史季後賽新高的24記三分彈，以128：96打下第4戰勝利，系列賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

第5戰將回到波士頓舉行，台灣時間周三早上7點進行。

安比德因闌尾切除手術，從4月7日後就不曾出賽，今天回歸馬上進入狀態，連罰4分後上演雙手暴扣，個人包辦全隊前8分，但之後手感降溫，連7次出手都落空，團隊首節就陷入18：34落後，半場打完也以38：56落下風。

上季奪下最佳第六人的普里查德，今天替補出賽表現亮眼，上半場就有20分演出，下半場和泰托姆繼續追加外線，帶動團隊第三節轟下39分，持續拉開差距。最終綠衫軍不但寫下32分大勝，團隊三分球53投24中更改寫隊史紀錄。

綠衫軍原本季後賽單場三分球進球紀錄是22球，今天改寫成24顆，外線12投6中的普里查德攻下全場最高32分，泰托姆三分球10投5中下也有30分外帶11助攻，布朗（Jaylen Brown）則是包辦3記三分球在內的20分。

安比德上場34分鐘攻下全隊最高26分、10籃板和6助攻，馬克西（Tyrese Maxey）22分，喬治（Paul George）16分。

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