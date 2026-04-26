NBA／三分球30投僅4中還贏球 暴龍G4打鐵大戰退騎士寫紀錄

暴龍隊前鋒英格倫26日一人包辦全隊4顆外線進球的3顆。（路透）

暴龍隊今天第4戰外線手感冰冷，全場30投僅4中，不過對手騎士隊手感也不佳，讓暴龍在低比分大戰以93：89扳平季後賽，一併寫下特別紀錄。

三分球命中率僅1成3的暴龍，成NBA 季後賽外線出手至少25次的命中率最低勝隊。

暴龍總教練拉亞柯維奇（Darko Rajakovic） 透露，半場打完38：36領先後有在休息室和球員說，團隊投籃命中率只有27%，三分球命中率更只有1成5，但仍是領先一方，這很棒，「然後我撒謊了，我告訴他們下半場命中率會提升，結果並沒有。」

「但無論如何，就是要找到贏下比賽的方式。」拉亞柯維奇強調防守就是致勝關鍵，「我們不曾退縮，不停防守和防守。」

騎士沒能把握暴龍手感不佳機會，暴龍全場命中率僅3成2，但騎士也只有3成7，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）雖攻下全隊最高20分但24投錯失18球。

暴龍的淒慘手感也反應在外線上，21次空檔三分球出手只命中2球，寫下2014年ESPN開始追蹤數據以來，季後賽至少20次出手的最慘命中率球隊。

攻下23分的暴龍前鋒英格倫（Brandon Ingram）一人包辦全隊4顆外線進球的3顆，他表示全隊都互相鼓勵，繼續出手，「我們有很多不錯機會，不只三分球，我們也錯失一些上籃、一些大空檔。」他提到進攻端團隊仍保持積極，不過重點是減少失分，「必須做好防守再回到進攻端，這樣仍會有機會。」

暴龍兩場主場都守護勝場，系列賽第5戰將在台灣時間周三回到克里夫蘭舉行。