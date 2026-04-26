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NBA／只打79秒 迪文森佐右腳阿基里斯腱撕裂賽季報銷

記者曾思儒／即時報導
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迪文森佐右腳阿基里斯腱撕裂，賽季提前告終。(美聯社)
迪文森佐右腳阿基里斯腱撕裂，賽季提前告終。(美聯社)

灰狼隊25日雖以112：96擊敗金塊隊，季後賽首輪取得3勝1敗「聽牌」優勢，但兩位先發迪文森佐（Donte DiVincenzo）、愛德華（Anthony Edwards）都傷退，只打79秒就受傷的迪文森佐更確定是右腳阿基里斯腱撕裂，賽季提前告終。

灰狼教頭芬奇（Chris Finch）表示，傷勢對迪文森佐無疑是極大打擊，「他有很出色的球季，是我們很多事情的核心和靈魂，事發當下從他的眼神就能知一二。我們永遠愛他，會一直支持他。」

迪文森佐本季例行賽82場全勤且場場先發，場均有12.2分、3.8助攻，投進244記三分球在聯盟排名第6，季後賽前3戰分別拿下12分、16分和15分，是灰狼取得系列賽領先要角，不料25日只打79秒就在沒碰撞下突然右腳發軟倒地，之後摀著腳後跟和腳踝，在攙扶下才前往休息室。

半場時，轉播顯示迪文森佐坐在輪椅上的畫面，右腳已經打上石膏。

愛德華第二節剩下2分43秒時，跳起來干擾金塊強森（Cam Johnson），落地時卻疑似左膝過度伸展，痛苦倒地後，需要協助才能回到休息室，接續將接受MRI檢查，確定傷勢狀況。

愛德華例行賽尾聲14場比賽因右膝狀況缺席11場，25日8投也僅1中，不過球隊在多森姆（Ayo Dosunmu）狂轟43分打出生涯代表作領軍下，下半場逆轉金塊，讓芬奇直呼這場比賽是整季最值得驕傲的一戰。

「失去兩個主將非常傷，對球員心理打擊也很大。」芬奇讚團隊很快重振旗鼓，半場休息時做好調整，知道球隊方向，「我們找回進攻節奏，一回合又一回合，我們做到了真正的團隊合作，每個人都有所貢獻。」

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