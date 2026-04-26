我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人區神祕麥當勞 1970年代開門至今未接一客

白宮晚宴槍手畢業於加州理工學院 川普稱他是「孤狼」

NBA／灰狼G4傷兩先發 奇兵多森姆狂轟43分 狙擊金塊

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灰狼以112：96收下主場連勝。（路透）
灰狼以112：96收下主場連勝。（路透）

灰狼隊25日季後賽第4戰主場迎戰金塊隊，開賽不到2分鐘迪文森佐（Donte DiVincenzo）就傷退，第二節當家球星愛德華（Anthony Edwards）也因左膝傷勢退場，但球隊有多森姆（Ayo Dosunmu）扮演奇兵，他三分球5投俱中，狂轟生涯新高43分，助隊下半場反超比分，以112：96收下主場連勝，系列賽也取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

第6種子的灰狼首戰吞敗後連勝3場，25日在多森姆單場第5記三分球破網下確保勝利，但最後1.3秒還出現插曲，灰狼麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）還上籃，讓金塊當家球約柯奇（Nikola Jokic）十分不滿，衝到前場推了麥克丹尼爾斯，麥克丹尼爾斯也雙手揪約柯奇的衣領，險些引發「大場面」。裁判經畫面檢視，兩位球員都直接被吹出場。

灰狼先發迪文森佐25日首節10分44秒三分球出手沒進後準備搶進攻籃板，沒碰撞下突然右腳發軟倒地，之後摀著腳後跟和腳踝，在攙扶下才前往休息室，沒多久球隊就宣布他不會回歸；第二節剩下2分43秒，愛德華防守落地時左膝疑似過度伸展，倒地後同樣需要協助才能回到休息室。

少喝兩名先發的灰狼，半場以50：54落後，但多森姆下半場挺身而出，他三分球彈無虛發，加上戈貝爾（Rudy Gobert）限制住約柯奇，灰狼單節打出32：28的逆轉攻勢，第四節再打出13：4猛攻，領先擴大到兩位數，最終在多森姆的紀錄夜收下系列賽3連勝。

多森姆替補上陣42分鐘是灰狼最高，17投13中包括5投俱中的三分球，加上12罰都把握，轟下生涯新高43分，也是NBA史上第4位季後賽替補上陣攻破超過40分的球員；替補的里德（Naz Reid）也有17分，藍道（Julius Randle）15分。

金塊以穆雷（Jamal Murray）30分最高，約柯奇24分、15籃板、9助攻，但「準大三元」表現沒能助隊扳平系列賽，台灣時間周二進行的第5戰必須背水一戰。

世報陪您半世紀

季後賽

上一則

MLB／鄧愷威平手登板挨轟 0.1局掉1分吞本季首敗

下一則

MLB／佐佐木朗希挨3轟成「本季最好一戰」道奇教頭：在好球帶內對決

延伸閱讀

NBA／約柯奇末節失常只拿2分 金塊慘遭灰狼逆轉 系列賽平手

NBA／約柯奇末節失常只拿2分 金塊慘遭灰狼逆轉 系列賽平手
NBA／真的把金塊打成防守爛隊 灰狼6人得分上雙系列賽反超前

NBA／真的把金塊打成防守爛隊 灰狼6人得分上雙系列賽反超前
NBA／約柯奇又繳大三元 慢熱金塊逆轉灰狼

NBA／約柯奇又繳大三元 慢熱金塊逆轉灰狼

NBA／馬刺G2傷斑馬、巴恩斯 拓荒者14分大逆轉扳平系列賽

NBA／馬刺G2傷斑馬、巴恩斯 拓荒者14分大逆轉扳平系列賽

熱門新聞

「張雪機車」車隊法國車手瓦倫丁·德比斯（左）在比賽中。（新華社）

WSBK／到手第3名飛了…張雪機車為何被判第4？

2026-04-18 14:44
圖為右到左為：義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、義大利體育部長阿波狄（Andrea Abodi）和義大利奧會主席布翁菲以奧（Luciano Buonfiglio）2月12日在米蘭冬奧女子超級大迴轉高山滑雪比賽的頒獎儀式上。美聯社

義大利體壇反對美特使建議 不可能取代伊朗踢世足賽

2026-04-23 12:28
葡萄牙球星C羅。（路透）

足球／前廚師曝光C羅私密食譜：不喝牛奶、定期吃內臟

2026-04-25 01:38
溫班亞瑪。(美聯社)

NBA／溫班亞瑪打12分鐘重摔 疑似腦震盪G2不回歸

2026-04-21 22:02
谷愛凌。(路透)

「體育界的奧斯卡」勞倫斯體育獎今年將由谷愛凌、約克維奇主持

2026-04-18 19:43
史馬特（36號）繳出平均20.3分、8.3助攻、3.7抄截的亮眼成績。(路透)

NBA／扛下雙衛空缺助湖人聽牌 史馬特：能重返季後賽太美妙

2026-04-25 03:50

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程