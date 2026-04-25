我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普公布照片：白宮晚宴槍手是加州31歲男、有特勤中彈

直播／白宮記者協會晚宴槍響 川普人沒事 現身記者會

NBA／唐斯季後賽首度大三元退老鷹 尼克扳平系列賽

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
尼克114：98擊敗老鷹隊，將系列賽2比2扳平。(美聯社)
尼克114：98擊敗老鷹隊，將系列賽2比2扳平。(美聯社)

揮別季後賽前兩敗都以1分差輸球低潮，尼克隊25日在唐斯（Karl-Anthony Towns）季後賽首度「大三元」、阿努諾比（OG Anunoby）22分聯手發揮下，以114：98擊敗老鷹隊，將系列賽2比2扳平。

11度入選明星賽的唐斯25日繳出20分、10籃板、10助攻表現，不但是生涯首度季後賽「大三元」，也僅僅是尼克第4人，加入弗雷澤（Walt Frazier）、麥奎爾（Dick McGuire）和哈特（Josh Hart）行列。

尼克從首節中段就掌握戰局，帶著27：20進入第二節，半場優勢擴大到58：44，第三節尾聲優勢更達20分。尼克第四節領先分數來到全場最高的24分，最終在部分紐約球迷到場助威下寫下大勝。

勝負早早底定下，還有3分多鐘兩隊就派上替補上陣。尼克25日5人得分兩位數，除阿努諾比和唐斯超過20分，布朗森（Jalen Brunson）也有19分發揮；麥凱倫（CJ McCollum）17分已是老鷹最多，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）15分。

扳平系列賽的尼克重新要回主場優勢，周二進行的第5戰將回到紐約迎敵。

世報陪您半世紀

季後賽

上一則

MLB／紅襪開季10勝17敗墊底「海嘯級異動」開除6名教練

下一則

MLB／道奇學長合敲14安 佐佐木朗希相隔357天拿下勝投

延伸閱讀

NBA／尼克第四節崩盤 老鷹1分差險勝扳平系列賽

NBA／尼克第四節崩盤 老鷹1分差險勝扳平系列賽
NBA／布朗森帶領尼克勝老鷹 東區季後賽首戰告捷

NBA／布朗森帶領尼克勝老鷹 東區季後賽首戰告捷
NBA／麥凱倫關鍵跳投、布朗森致命失誤 老鷹再1分險勝尼克系列賽反超

NBA／麥凱倫關鍵跳投、布朗森致命失誤 老鷹再1分險勝尼克系列賽反超
NBA／G2單節30比3海嘯攻勢 活塞打下魔術扳平系列賽

NBA／G2單節30比3海嘯攻勢 活塞打下魔術扳平系列賽

熱門新聞

「張雪機車」車隊法國車手瓦倫丁·德比斯（左）在比賽中。（新華社）

WSBK／到手第3名飛了…張雪機車為何被判第4？

2026-04-18 14:44
圖為右到左為：義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、義大利體育部長阿波狄（Andrea Abodi）和義大利奧會主席布翁菲以奧（Luciano Buonfiglio）2月12日在米蘭冬奧女子超級大迴轉高山滑雪比賽的頒獎儀式上。美聯社

義大利體壇反對美特使建議 不可能取代伊朗踢世足賽

2026-04-23 12:28
葡萄牙球星C羅。（路透）

足球／前廚師曝光C羅私密食譜：不喝牛奶、定期吃內臟

2026-04-25 01:38
溫班亞瑪。(美聯社)

NBA／溫班亞瑪打12分鐘重摔 疑似腦震盪G2不回歸

2026-04-21 22:02
谷愛凌。(路透)

「體育界的奧斯卡」勞倫斯體育獎今年將由谷愛凌、約克維奇主持

2026-04-18 19:43
阿爾卡拉斯無緣法網3連霸。（美聯社）

網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

2026-04-25 01:58

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
白宮發言人李維特休產假 「我不在時 你們有總統電話」

白宮發言人李維特休產假 「我不在時 你們有總統電話」