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NBA／班凱羅、貝恩各轟25分「老八」魔術G3再勝活塞

記者曾思儒／即時報導
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魔術以113：105守護主場，7戰4勝的系列賽取得2比1領先。(路透)
魔術以113：105守護主場，7戰4勝的系列賽取得2比1領先。(路透)

透過附加賽才搭上季後賽末班車的魔術隊，25日回到主場迎戰東區頭號種子活塞隊，在班凱羅（Paolo Banchero）和後衛貝恩（Desmond Bane）各拿25分領軍下，第四節最多取得17分領先，雖一度活塞超前，靠節末一波9：0攻勢回到領先，最終仍以113：105守護主場，7戰4勝的系列賽取得2比1領先，離「老八傳奇」再進一步。

這是1984年NBA開始進行16隊季後賽後，第13度季後賽首輪打完3戰由第8種子以2比1領先頭號種子。過去12度有5次上演「下剋上」，包括2023年熱火隊、2012年76人隊、2011年灰熊隊、2007年勇士隊和1999年的尼克隊。

第4戰仍由魔術作東，將在台灣時間周二早上登場，班凱羅盼球隊取得「聽牌」優勢，25日還有12籃板、9助攻的他說：「我們很期待（美國時間）星期一的比賽。」。

兩隊首節26：26戰平，魔術半場取得61：54領先，下半場持續擴大差距，第四節8分42秒卡特（Wendell Carter Jr.）進球後領擴大到96：79。但活塞接續6分鐘打出26：8的反撲攻勢，2分52秒康寧漢罰進球後活塞反以105：104超前，但華格納（Franz Wagner）連拿5分，班凱羅最後38秒再補上三分彈，驚險以9：0的收尾攻勢要回領先，以113：105收下第2勝。

康寧漢罰進超前球後活塞就1分未得，魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）說：「我們的防守、沈著冷靜和溝通，這些都至關重要。」

活塞教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）強調，一場一場來，「如果我們星期一拿下來，我們就把主場優勢拿回來了。我們會從25日的比賽中學習，但這已經結束了。」

康寧漢攻下全場最高27分和9助攻但也出現9失誤，哈里斯（Tobias Harris）23分。

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