NBA／詹姆斯率湖人延長賽獲勝 火箭苦吞3敗瀕臨淘汰

湖人以112：108打敗火箭。（路透）

美國職籃NBA季後賽 ，洛杉磯 湖人24日力戰回到主場的休士頓 火箭。湖人在老將詹姆斯領軍下，雙方纏鬥至延長賽終以112：108獲勝，最後關頭自亂陣腳的火箭，苦吞3連敗之後已瀕臨淘汰。

季後賽手握2勝的湖人，主將唐西奇（Luka Doncic）與芮維斯（Austin Reaves）依舊缺陣，不過火箭明星杜蘭特（Kevin Durant）也未上場。湖人由詹姆斯（LeBron James）領軍擋下火箭反撲，他此役獨得29分居全隊之冠，特別是最後14秒的追平3分球讓全隊殺入延長賽續命，但他整場也出現多達8次失誤。

湖人上半場幾乎都維持領先，最多甚至達到15分，詹姆斯之外，八村壘（Rui Hachimura）也有不少貢獻，他24日共拿22分，湖人在進休息室前是以63比52占優，火箭則是靠史密斯（Jabari Smith Jr.）與森貢（Alperen Sengun）力撐大局。

雙方賽事第3節出現變化，上半場為火箭拿下10分的湯普森（Amen Thompson）屢屢突破湖人防線，單節拿下11分帶領火箭追擊。雙方在最後6分多鐘戰成平手，同時森貢持續在禁區發威，湖人陷入苦戰。

最後1分鐘，詹姆斯切入未得手又被回攻失掉2分，他此時出現失誤，讓火箭在最後約30秒手握6分領先，不過火箭幾乎到手的勝利卻是突然手軟，犯規加上連續失誤不但讓湖人罰進3分，詹姆斯更將功折罪投進追平3分球，雙方最後一擊都未能得手，101比101進入延長。

火箭被拖進延長賽後士氣大挫，湖人史瑪特（Marcus Smart）與八村壘聯手將比數拉開。史瑪特24日也有21分表現，火箭則是靠森貢的33分領先全場，另外湯普森與史密斯也各有26分與24分。

湖人24日在2名大將缺陣下，率先在季後賽第1輪拿下3勝聽牌；火箭則將面臨最嚴酷的0比3逆境，NBA季後賽從未出現任何隊伍能以4連勝逆轉。