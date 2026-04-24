我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「逐玉」張凌赫沒偶包：平時不化妝、不排斥為角色扮髒扮醜

好市多 VS. 山姆 誰的油更便宜？油品有差嗎？

NBA／撕掉「SGA表弟」標籤 老鷹亞歷山大-華克勇奪年度進步獎

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
老鷹後衛亞歷山大-華克。(美聯社)
老鷹後衛亞歷山大-華克。(美聯社)

NBA官方於今天宣布，老鷹後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）憑藉本賽季破繭而出的表現，獲選為季年度進步最快球員，這不僅是老鷹隊史連續第二年奪下此獎項，亞歷山大-華克更在受訪時激動落淚，直言這個獎項讓他終於能以「自己」的身分被世界看見。

去年轉戰亞特蘭大的亞歷山大-華克，本季打出生涯代表作，繳出場均20.8分、3.7助攻、3.4籃板、1.3抄截的亮眼數據，包括投籃命中率與三分球命中率皆創下生涯新高。

相較於前一季在灰狼隊替補上陣僅能貢獻9.4分，亞歷山大-華克今年場均得分大幅跳水式增長11.4分，這在過去25年來的NBA歷史中，是單季進步幅度第三高的球員，他本季更投進了打破老鷹隊史紀錄的251顆三分球，位居聯盟第四。老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）去年拿下相同獎項，創下聯盟首度連兩年由同一隊球員獲獎的紀錄。

在獲獎後亞歷山大-華克難掩激動情緒，幾度語塞，他坦言在職業生涯前六年，總是在自我懷疑與堅持中拉扯，「這份榮譽驗證了我的感受，有時候你深信自己做得到，但全世界都還沒看見，那種孤獨感會讓你覺得自己是不是瘋了。這座獎盃告訴我，你並不瘋，那些偏執是有意義的。」

對亞歷山大-華克而言，更大的意義在於撕掉「SGA表弟」標籤，他的表哥是雷霆年度MVP暨總決賽MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），「能讓家族感到驕傲是很棒的事，但長久以來，我總是被稱為『Shai的表弟』，現在能以『亞歷山大-華克』的名字獲得認可，感覺真的很好。」他透露表哥一直是他最強大的後盾，兩人的關係情同手足。

世報陪您半世紀

NBA 亞特蘭大

上一則

NBA／湖人里夫斯G3升級出賽存疑 杜蘭特又列火箭傷兵名單

下一則

MLB／康索澄清批大谷條款非針對大谷或道奇 「但這規則真的爛」

延伸閱讀

NBA／個人獎入圍名單出爐 溫班亞馬、亞歷山大、約柯奇角逐MVP

NBA／個人獎入圍名單出爐 溫班亞馬、亞歷山大、約柯奇角逐MVP
NBA／擊敗穆雷、愛德華 亞歷山大獲選年度關鍵球員史上第4人 

NBA／擊敗穆雷、愛德華 亞歷山大獲選年度關鍵球員史上第4人 
NBA／史上後衛場均30分最準賽季 亞歷山大超越「籃球之神」喬丹

NBA／史上後衛場均30分最準賽季 亞歷山大超越「籃球之神」喬丹
NBA／尼克第四節崩盤 老鷹1分差險勝扳平系列賽

NBA／尼克第四節崩盤 老鷹1分差險勝扳平系列賽

熱門新聞

「張雪機車」車隊法國車手瓦倫丁·德比斯（左）在比賽中。（新華社）

WSBK／到手第3名飛了…張雪機車為何被判第4？

2026-04-18 14:44
圖為右到左為：義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、義大利體育部長阿波狄（Andrea Abodi）和義大利奧會主席布翁菲以奧（Luciano Buonfiglio）2月12日在米蘭冬奧女子超級大迴轉高山滑雪比賽的頒獎儀式上。美聯社

義大利體壇反對美特使建議 不可能取代伊朗踢世足賽

2026-04-23 12:28
勇士隊格林(右)17日帶球進攻，遇到太陽隊布克(左)防守。(路透)

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

2026-04-18 01:21
溫班亞瑪。(美聯社)

NBA／溫班亞瑪打12分鐘重摔 疑似腦震盪G2不回歸

2026-04-21 22:02
剛讓出世界球王寶座的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯，本周巴塞隆納公開賽退出賽事，想搶回球王寶座還要再等等。（歐新社）

網球／巴塞隆納贏球後退賽 阿爾卡拉斯重返球王再等等

2026-04-16 04:00
谷愛凌。(路透)

「體育界的奧斯卡」勞倫斯體育獎今年將由谷愛凌、約克維奇主持

2026-04-18 19:43

超人氣

更多 >
補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康
陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目
「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發

「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發
獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作