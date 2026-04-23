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NBA／詹姆斯建議搬遷惹議 席佛力挺曼菲斯：目標成為「田納西之隊」

記者劉肇育／即時報導
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NBA主席席佛。(歐新社)
NBA主席席佛。(歐新社)

面對湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）日前在節目中，公開表態不喜前往曼菲斯比賽，甚至建議球隊應遷往納許維爾（Nashville）的言論，NBA主席席佛（Adam Silver）於今天受訪時明確表態，重申聯盟對曼菲斯的長期承諾，但也提出「全域經營」的創新構思，希望灰熊隊能透過在納許維爾舉辦例行賽，擴大其在田納西州的市場影響力。

儘管搬遷流言浮上檯面，但席佛在參與節目錄製時給予曼菲斯高度評價，「曼菲斯在NBA歷史上是一個表現優異的市場，擁有驚人的歷史與文化底蘊，我認為曼菲斯灰熊完全有成功的理由。」

席佛更透露，灰熊老闆佩拉（Robert Pera）已多次明確表達，完全沒有將球隊遷出曼菲斯的意圖，這番發言無疑是為當地球迷打了一劑強心針，也平息了因詹姆斯言論而掀起的波瀾。

雖然反對遷隊，但席佛對納許維爾的崛起同樣感到興奮，「那是一座正在起飛的城市，充滿無限可能。如果由我決定，我希望灰熊一年能在納許維爾打幾場例行賽，讓他們真正成為『田納西之隊』。」

事實上，這種「副主場」模式在聯盟早有先例，馬刺近年便固定於鄰近的奧斯汀（Austin）進行兩場「主場」賽事，藉此吸納不同區域的商業贊助與球迷。灰熊過去兩年雖曾於納許維爾舉辦訓練營，但尚未在那進行過正式例行賽，若未來成行，將成為聯盟擴張版圖的重要策略。

針對球員對曼菲斯住宿環境的負評，席佛也予以駁斥，強調多數球員反饋正面，「我從未聽說球員不想在曼菲斯打球的說法。」目前灰熊與聯邦快遞球館（FedExForum）的租約將於2029年到期，雙方已積極展開續約談判。一項高達5.5億美元的球館翻修計畫也已進入規劃階段，預計動用市府、州政府及私人資金。

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